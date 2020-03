Puigdemont en Perpiñán

La lógica política y la periodística son distintas. Si acaso, de cuando en cuando se conectan para luego distanciarse y tomar senderos paralelos. Pero ambas deben ir por separado. Cuando los atentados de Atocha del 11M en Madrid, a escasas jornadas de la cita electoral de aquel domingo, José María Aznar llamó a los directores de periódicos para decirles que había sido ETA. Cuando el presidente del Gobierno te llama, encima en esa atmósfera de dolor y confusión, para pontificar la verdad e impedir que la teoría del terrorismo islamista campara a sus anchas por aquello de no recordar la Guerra de Irak en la que Aznar embaucó a España, es cuando menos para dudar desde la atalaya de una cabecera. Sin embargo, la reacción de todos los diarios fue creerle. Hasta el director de ‘El País’ confió en su palabra, a pesar de que el periódico fue atacado desde La Moncloa y desde entonces nunca volvió a ser lo que fue: en el ‘felipismo’ fue el ágora de la dirección política. Con todo, Aznar no pudo contener lo inevitable: el PP perdió las elecciones generales, Mariano Rajoy pagó los platos rotos por él y se impuso el principio de realidad.

Cuando Artur Mas visitó a Rajoy en La Moncloa para exponerle que Cataluña tenía un problema de recursos públicos y que estaba harto de perpetrar recortes al tiempo que aportar más de lo que recibe en el sistema de financiación autonómico y, en suma, reclamó para Cataluña un pacto fiscal a la vasca o como el concierto navarro, se encontró con el rechazo de Rajoy que, en plena crisis y dosis de austeridad impuestas por Bruselas, vino a decir que España no estaba para algaradas y que lo importante era la economía. Típica fórmula de esquivar una petición apelando a pretendidos problemas de mayor magnitud. La manifestación de la Diada de 2012 (que supuso el arranque del movimiento independentista tras el fiasco del Estatuto de Autonomía de 2006, mutilado por el Tribunal Constitucional, en la era de José Luis Rodríguez Zapatero) puso a Rajoy entre la espada y la pared por mucho que no quisiera reconocerlo durante años. Al final, en diciembre de 2015 el PP sacó sus peores resultados electorales hasta la fecha y comenzó, de verdad, la erosión de la Segunda Restauración. Ayer en la ciudad francesa de Perpiñán, junto a la frontera, Carles Puigdemont fue recibido como un héroe y congregó a una multitud a modo de una demostración de fuerza que le permite encarar con expectativas la cita próxima con las urnas.

Pedro Sánchez visualizó esta semana en La Moncloa lo que, en realidad, nunca quiso. El que anunció públicamente en el mismo debate en televisión durante la campaña electoral que se comprometía a traer a Puigdemont de vuelta a España para sentarlo en el banquillo, el que presumió que mandaba sobre la Fiscalía y el que quiso hasta hace nada tipificar como delito la convocatoria ilegal de un referéndum, ha dado un bandazo a su discurso (otro más) para constituir la mesa de negociación porque, las cosas como son, no le ha quedado otra. Sin el concurso de ERC su periplo presidencial estaría finiquitado. Un riesgo que sobrevuela en todo instante (su pérdida de votos y escaños el 10N con respecto al 28A lo constata) por mucho que el coronavirus haya desplazado por último el interés por el conflicto político en Cataluña. Mientras Rajoy estaba en el poder se le daba rienda suelta al tema catalán en diversos medios de comunicación. Ahora que Sánchez gobierna, aun necesitando a los nacionalismos periféricos en su moción de censura contra Rajoy, el asunto independentista catalán se diluye en determinados sectores mediáticos. Para el PSOE supone un problema Cataluña. En el fondo, no dispone de arreglo mágico que elimine, de una tacada, la configuración de España como Estado compuesto, el reto de la plurinacionalidad y el encaje de identidades diferenciadas. Es más cómodo para Sánchez evitarlo, mirar hacia otro lado a ver si ERC desinfla sus pretensiones a cambio de un acomodo. Será el transcurso del calendario el que recuerde a Sánchez, como antes a Aznar, Zapatero y Rajoy, que hay cuestiones que se le escapa de las manos. Que, aunque les exaspere, no controla y su complejidad acaba por imponerse.