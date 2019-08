¡Pues claro que el incendio es en la misma zona, tolete!

La isla no es solo un concepto geográfico, es una manera de mirar el mundo. La desgracia que se ha cernido sobre Gran Canaria, en forma de lenguas de fuego, hace que seamos conscientes de la impotencia que produce sentirse a la deriva en medio del océano . Lo sentimos al ver que los medios nacionales de comunicación meten la pata una y otra vez, cuando insisten en llamar Tejada a Tejeda o informan que el nuevo incendio se produce en la misma zona que el anterior. ¡Pues claro que es en la misma zona, tolete! Esto no es Australia , habitamos un territorio de 1.500 kilómetros cuadrados y esa pequeñez hace que todo se produzca en la misma zona. Esto no es un continente, en el que puede haber un incendio en Cádiz y otros en Castellón o Lugo. Nuestro territorio tiene la misma extensión que la provincia de Guipúzcoa y hoy como nunca somos conscientes de su pequeñez y su lejanía.

«No hay que confundir esta demanda racional con teorías exacerbadas y delirantes»

«Trato de mantener la cabeza fría en medio del dolor, la furia y la impotencia»

«Si alguien cree que la solución es buscar chivos expiatorios, empecemos por nosotros mismos»

Trato de mantener la cabeza fría en medio del dolor, la furia y la impotencia. Si alguien cree que la solución es buscar chivos expiatorios, empecemos por nosotros mismos, pues todos somos responsables en alguna medida, y seremos culpables si ahora seguimos de brazos caídos, dejando que la inercia siga su curso. No basta con hablar de lo urgente, hay que hacerlo de lo importante. Parece que hemos olvidado que la destrucción de nuestros bosques también afecta a los recursos hídricos y a la desertización. Es temerario que no se vea que esta es la prioridad absoluta. Si se hicieran las cosas con coherencia, mirando siempre el interés que está por encima de siglas, instituciones y competencias, seguramente no tendríamos que lamentarnos por estas urgencias que provienen de una larga cadena de errores y omisiones. Nos dicen que han cambiado las condiciones climáticas, pues si ahora la música es distinta habrá que imaginar cómo bailarla. Ese es el mejor homenaje a nuestros antepasados y la mejor herencia que podemos dejar, pues ya dijo Albert Camus que sin memoria no tenemos pasado y sin imaginación carecemos de futuro.