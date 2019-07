Publicidad e ‘influencers’: ¿existe un marco legal?

Frente a este escenario, la Asociación Española de Anunciantes (AEA), junto con Autocontrol, han presentado ante la Secretaría de Estado para el Avance Digital el Código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad . Aunque el texto todavía no se ha hecho público, parece que seguirá las pautas de otros países europeos y se centrará en la correcta identificación de las comunicaciones comerciales.

Es una realidad. Cada vez son más las firmas de moda, lujo o cosmética que confían sus campañas publicitarias a influencers. Y es que esta figura no sólo aporta frescura y confianza, sino que fideliza a los consumidores con una estrategia muy simple: la voz de las personas frente a la voz de las marcas.

«En España no hay una regla sobre cómo contratar a los ‘influencers’, pero existen numerosas implicaciones jurídicas»

Se trata de un Código que será de adhesión voluntaria, salvo para los miembros de la AEA y de Autocontrol que quedarán vinculados en el momento de su aprobación. A partir de entonces, será competencia del Jurado de Autocontrol decidir sobre las eventuales reclamaciones que se interpongan por incumplimiento de las normas incluidas en el Código.

Ahora bien, la colaboración entre un influencer y una marca genera otras muchas dudas legales que van más allá del ámbito publicitario.

¿Está regulada la relación contractual que vincula a los influencers con las empresas? ¿Se trata de una relación laboral, civil o mercantil? ¿Deben tributar estas figuras por la contraprestación que reciben de las marcas en forma de regalos?

En relación a las dos primeras cuestiones, debemos apuntar que actualmente no existe ninguna norma específica que regule este tipo de relación contractual, pero ello no significa que la misma no pueda formalizarse.

Y es que en nuestro ordenamiento jurídico contamos con las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes y evitar, así, posibles conflictos.

Para ello, es muy importante que se fije el objetivo que persigue la marca, ya que no es lo mismo que la empresa le contrate como embajador o imagen durante un periodo de tiempo continuado, a que solicite una colaboración puntual. Ni tampoco es lo mismo que se pacte libertad creativa o, por el contrario, se exija un contenido determinado.

Por lo que al ámbito fiscal se refiere tampoco hay una norma que regule específicamente la publicidad en redes sociales. Lo que no genera duda es que dicha actividad es considerada por la Administración Tributaria como una actividad económica sujeta a tributación y, en este sentido, dicho organismo ha anunciado que perseguirá la elusión fiscal que opera en el sector.

Es decir, la ausencia de norma específica no exime al influencer del cumplimiento de las obligaciones formales y materiales inherentes a la actividad económica que desarrolla desde un punto de vista tributario, tanto si la retribución es en metálico, como si es en especie.

Y, por su parte, el contratante de sus servicios deberá asegurarse de que la relación contractual cuenta con el soporte documental que le permita, en su caso, deducirse el gasto o integrar en su resultado los rendimientos que puedan derivarse de la relación profesional.

En definitiva, en España no hay una regla sobre cómo contratar a los influencers, pero existen numerosas implicaciones jurídicas a la hora de establecer una colaboración con ellos que hay que tener en cuenta.

Por ello, nuestra recomendación es que sea la empresa la que establezca claramente su objetivo y condiciones a través de un contrato redactado por profesionales (en el que se incluyan, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad, de protección de datos, de conflicto de intereses o de contenido mínimo), ya que será dicho contrato lo único que le pueda ayudar a proteger sus intereses.

Sin olvidar la importancia que, para ambas partes, tiene contar con un asesoramiento tributario que les permita cumplir con sus respectivas obligaciones fiscales.

En cualquier caso, como siempre pasa cuando la realidad social va por delante de la ley, serán el tiempo y la experiencia los que contribuyan a poner en orden esta nueva forma de publicidad que ha llegado para quedarse.

Ana Bravo de Laguna Ojeda es Asociada senior del Departamento de Litigación & Arbitraje de Garrigues