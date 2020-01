Protección al nazi y barra libre al racista

Pues mira por donde, los «¡uh, uh, uh, uh!» que le dedicó parte de la grada de Cornellá a Iñaki Williams se quedaron sin castigo. Parece ser que la suspensión del Rayo-Albacete por el «Zozulya Nazi» de los Bukaneros no ha supuesto el punto de inflexión que muchos esperaban. Yo, la verdad, es que no era tan optimista. Después de tantos años viendo fútbol y escuchar las barbaridades que gritan muchos aficionados, me resultó muy irónico que se tomara una medida tan drástica precisamente cuando el linchamiento proviene de un grupo de extrema izquierda y el objetivo es un futbolista que, aunque ahora recula, acumula gestos y guiños al nazismo. Porque, señores, Zozulya, igual ahora no, pero hace no muchos años abrazó la ideología de la esvástica. En cambio, Williams nunca ha sido un mono, por lo que los ataques que recibió el sábado el del Athletic no tienen justificación ninguna.