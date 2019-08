Protagonistas con acento canario

No quiero que este artículo pueda aparentar antipatía hacia las decenas de personas que han llegado hasta Gran Canaria para ayudar en la lucha contra el fuego, para nada. Todo lo contrario. En estas dos semanas de tragedia con tres fuegos que han arrasado miles de hectáreas de lo más preciado de nuestro territorio, el pueblo grancanario ha demostrado de forma espontánea su agradecimiento, cariño y admiración a todos aquellos que se están dejando la piel para apagar las llamas. Esas imágenes de banderas, aplausos y decenas de ciudadanos agolpados en la Avenida Marítima vitoreando a los pilotos de los hidroaviones han sido maravillosas, porque ellos lo merecen, al igual que los equipos helitransportados, los efectivos de la UME, técnicos, especialistas y demás profesionales llegados a Gran Canaria para evitar que se siga consumiendo por las llamas.

Pero esto no puede provocar que caigan en el olvido los verdaderos héroes, aquellos que durante los doce meses del año trabajan sin descanso para que nuestra Gran Canaria luzca tan linda y podamos mostrarla al mundo con orgullo. Esos operarios de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria que son los más afectados por el fuego porque están viendo como se carboniza su puesto de trabajo, el lugar que tanto han repoblado, limpiado y cuidado. Ellos, además, fueron los primeros que se tiraron a la ladera para intentar apagar las llamas del primer incendio, el que abrió la veda para que desalmados como el de Telde, le diese por prender en el segundo el bien más preciado, nuestro territorio.

Los trabajadores del Cabildo merecen más que un aplauso y una cadena humana. Esos profesionales de Medio Ambiente, los pilotos de los helicópteros, los de Carreteras, los efectivos de Protección Civil y Cruz Roja, aquellos cientos de policías autonómicos y locales que han abandonado sus respectivos municipios para colaborar con sus compañeros cuando lo han necesitado. Los guardias civiles que no han parado de ayudar en todo lo que está a su mano, sin olvidar, como no, los bomberos municipales y del Consorcio que se han unido como una piña para demostrar que no hay llama que los detenga. A ellos, como a otros tantos cientos de profesionales y voluntarios que se han dejado la piel en estos días es a los que hay que homenajear con todos los honores.

Ya habrá tiempo para evaluar los daños y buscar soluciones, aunque tienen que ser los que de verdad saben de esto, los que decidan las acciones a llevar a cabo en el futuro. Menos padre Báez y demás fantoches ignorantes y más profesionales como Federico Grillo, Carlos Velázquez, Didac Díaz, Juan Carlos Santana y compañía. Ellos sí que saben y merecen todo nuestro respeto.