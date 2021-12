Un proceso de ciencia ficción

La pasada semana la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias visibilizó el proceso RSD -Responsabilidad Social Deportiva- con el que pretende poner en valor el deporte como elemento fundamental en el desarrollo sostenible de Canarias, potenciar la ciudadanía activa e incrementar el nivel de práctica deportiva. Todo suena de maravilla y la iniciativa es plausible, pero alguien ha analizado cuál es a día de hoy la cruda realidad de nuestro deporte y qué políticas deportivas se está llevando a cabo. Si esto se hiciese se llevarían las manos a la cabeza y verían la RSD como ciencia ficción.

Un nutrido grupo de profesionales han expuesto una serie de ideas que se han ido complementando en distintos foros y en su mayoría todos echan en falta formación, apuesta por el deporte base, inversión en el importante binomio deporte y salud, etc. Estos factores están muy alejados de la realidad de la política deportiva de Canarias. La RSD que se pretende para el futuro es hoy en día un DBA -deporte base abandonado-, que se complementa con el RDS -reyes de la subvención-, con el EST -eventos subvencionados hasta las trancas- y con el PEB -proyectos engañabobos-. Que no existan suficientes infraestructuras deportivas, que deportistas se las vean y se las deseen para practicar su deporte, que el deporte inclusivo esté a años luz, que la formación sea escasa, que la base sea una quimera, que nuestros mayores no encuentren incentivos para hacer ejercicio físico son aspectos olvidados de una política deportiva actual muy unida a la foto, a la subvención, a eventos que no tienen ningún rédito o a proyectos sacados de la manga sin ningún cimiento.

Últimamente Turismo y Deportes van de la mano, con la misma táctica de apoyo económico a eventos llamados internacionales, con no sé ni cuántas nacionalidades -en su mayoría son residentes en Canarias-, sin ningún tipo de control y cuya relevancia es nula.

A punto de finalizar 2021 se sigue hablando de los beneficios del deporte y de la falta de apoyo que existe a la formación y a la base, algo que debería sonrojar a más de uno. En años de pandemia, de una crisis económica galopante y con un Gobierno de Canarias impulsando unas jornadas para visibilizar el deporte como elemento fundamental en el desarrollo sostenible, parece un insulto que un Cabildo, como el de Gran Canaria, invierta 85.000 euros en un Mundial de pentatlón aeronáutico militar. Margarita Robles estará muerta de risa, aunque pienso que si le preguntan no sabrá ni de lo que le hablan.