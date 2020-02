Presupuestos o elecciones

El país se encuentra en el limbo político. Estaremos todo el 2020 pendientes, primero, de la fecha que escoja Quim Torra para celebrar las elecciones catalanas, luego a una noche electoral que promete ser dramática y, al fin, en función de los resultados que deparen las urnas, si se produce o no un tripartito o, por el contrario, persiste en Cataluña un bloque de gobernabilidad como el actual (JxCat y ERC, con independencia de quién lo lidere) en el que la CUP podrá ser decisiva e irrumpa de nuevo la batalla, que llevará por sí misma su propio tiempo, de quién será el presidente.

Si la táctica de Pedro Sánchez fracasa, allá por el otoño estaremos inmersos en una crisis de gobernabilidad. La tercera que viviremos desde aquella otra que aconteció en diciembre de 2015 con la recepción del multipartidismo y la dificultad de Mariano Rajoy para continuar un segundo mandato y, la más reciente, en 2019 con Sánchez que no supo leer el contexto político de crisis constitucional en el que se encuentra España (de hecho, llegó gracias a una moción de censura que triunfó inesperadamente) pensando, erróneamente, que con él comenzaba una nueva era de hegemonía socialista.

Si ERC no logra desmarcarse de JxCat, Sánchez no contará con los Presupuestos Generales del Estado y, por ende, deberá seguir con los del periodo de Cristóbal Montoro. Enseguida las comunidades autónomas no podrán recibir el dinero que se espera y la dinámica institucional será insoportable para La Moncloa y, de rebote, para aquellos ejecutivos como el canario donde el PSOE preside el poder. Es más, Torra y Carles Puigdemont, de salir exitosa su estrategia, pueden dejar al PSOE en una situación delicada.

Lo suyo, de cumplirse este escenario, con un PP que aprovechará la ocasión y no querrá entonces oír nada en relación a una gran coalición y demás facilidades parlamentarias, es que a comienzos de 2021 fuésemos a elecciones generales. Sánchez disolvió las Cortes Generales (que dio lugar al 10N) el 24 de septiembre de 2019 por lo que, por mandato constitucional del artículo 115.3, es preceptivo esperar un año para rubricar, otra vez, la disolución de las cámaras y convocar la cita con las urnas.

En La Moncloa tuvo ayer que encenderse las alarmas con la encuesta, elaborada por NC Report, que publicó ‘La Razón’ en la que el tripartito pretendido por ERC, PSC y Podemos directamente no suma los 68 escaños necesarios. En concreto, los datos que arroja son los siguientes: ERC 32, JxCat 31, PSC 24, Ciudadanos 14, PP 12, Podemos 10, Vox 4 y la CUP 8.

Sánchez no controla la situación, puede írsele de las manos. Si no hay tripartito se extenderá la crisis catalana al resto del país. Y el Gobierno de coalición conformado por el PSOE y Podemos puede caer. Y, en última instancia, se produciría una nueva crisis de gobernabilidad (la tercera) que proseguiría con la erosión del sistema del 78.

La legislatura puede, en breve, entrar en un punto muerto: no se aprueban las cuentas estatales, el Congreso de los Diputados y el Senado no legislan, el Ejecutivo no rinde cuentas ante el Parlamento... Esta es la tónica habitual desde 2015 y que, por cada sesión de investidura naufragada que genera la consecuente repetición electoral, queda patente la crisis sistémica. Rajoy fue investido amén de una abstención del PSOE (que, por cierto, originó un cisma en Ferraz) y Sánchez hizo lo propio por tan solo un voto por lo que, de haberse cambiado del bando positivo al negativo un escaño, hubiéramos ido a terceras elecciones. Se rompen las costuras de la Segunda Restauración. Y el irresuelto problema catalán es, sin duda, determinante.