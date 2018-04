Prensa, ética, libertad, palabras...

Así, otros periódicos españoles desvelan también fantasmales títulos y cursos como, por ejemplo, ABC : el señor Merlo (diputado de Podemos – Marea en Galicia) no es ingeniero industrial. El señor Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, ni cursó el postgrado en Harvard ni se examinó nunca de un máster. El vicesecretario general del PP, señor Maroto, tampoco posee el destacado en la página web de su partido ( El País) .

¿Consecuencias? Varias. El mundo universitario anda revuelto. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), por ejemplo, pregona que sus cuatro mil trabajos de fin de grado y máster están custodiados con absoluto rigor. Pero la RJC no puede presumir de lo mismo: el foco de la corrupción se localiza en ella. Por tanto, universidades estatales y privadas podrían seguir el ejemplo de la ULPGC pues suspicacias y desconfianzas naturales se ciernen sobre la enseñanza universitaria española, hoy bajo injusta sospecha por chanchullos en una. Sobre todo en el caso de los másteres, invento de las propias instituciones (a veces en colaboración con empresas privadas) a través del cual obtienen beneficios económicos.

También impacta entre los políticos. La desconfianza hacia ellos por flagrantes casos de corrupción aumenta tras sus masterizadas mentiras como si el currículo disimulara mediocridades y servilismos de algunos, acaso únicos valores decisorios para escalar en la vida pública. ¿Qué permanece, entonces, de su palabra? ¿Qué rigor –como ciudadano- puedo darles a quienes desconfían de sus méritos y capacidades personales y hacen virtud intelectual de la ficción? ¿Qué seriedad pueden mostrar quienes con trolas, bolas, embustes... transgreden la línea roja de la ética?

Padres y universitarios andan perplejos y emputados. Con la impuesta obsesión de los currículos, cuantos más másteres, mejor... en tierras extranjeras. Por tanto, suman años a las carreras y se producen nuevos desembolsos económicos: los títulos de posgrado son muy caros, pero aparentemente imprescindibles. De ahí el impacto de supuestos chanchullos, amiguismos, inmoralidades, misérrimos politiqueos en aulas, secretarías y direcciones universitarias en connivencia aparente con sectores políticos. (Tras dos años de intenso trabajo y ahorro hormiguero, un joven periodista grancanario volvió a Madrid para satisfacer su ilusión profesional con un máster. A lo largo del curso –matrícula, apartamento...- invirtió el puñado de euros ahorrado con su actividad laboral, renuncias a placeres juveniles, regateos materiales... El tesoro se redujo casi hasta la última moneda, pero lo consiguió. ¿Cómo puede reaccionar ante tales miserias universitarias?)

El periodismo, pues, vuelve a ratificarse en sus esencias: investiga. Y después informa con precisión, seriedad y rigor, elementos básicos para su propia condición de ser. Y comunica con el más poderoso utensilio puesto al servicio de la libertad: la palabra, unidad lingüística reservada a los humanos y único instrumento válido para la defensa de las ideas. Por tal razón algunos poetas también la hicieron su herramienta de lucha frente a situaciones de agobios y encarcelamientos: «Maldigo la poesía de quien no toma partido / hasta mancharse» (Celaya); «Si abrí los labios hasta desgarrármelos, / me queda la palabra» (Otero); «Creando estoy un mundo donde el hombre / goce la libertad que no se cierra» (Agustín Millares)...

La prensa es, hoy, acaso el único medio para escarbar en la miseria excrementicia. ¿Imagina usted, estimado lector, cómo se coartaría el derecho a la información si los tics del señor ministro de Justicia se hubieran hecho ley cuando sugirió -2015- el estudio de sanciones a medios de comunicación que publiquen datos sobre investigaciones judiciales en curso?