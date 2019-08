Populismo en los tiempos del ‘brexit’

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, no pasó por las urnas para ser elegido. Llegó al cargo con los votos emitidos por los afiliados del Partido Conservador que lo eligieron sustituto de Theresa May. En concreto lo designaron 92.000 personas, el 0,1% del total del electorado británico y con ese apoyo mínimo dirige al país a un precipicio cuyas consecuencias aún están por determinarse.

Johnson tomó ayer una decisión sin precedentes en las democracias occidentales. Decidió suspender el Parlamento con el objetivo de no dar ningún margen a que los diputados contrarios al brexit maniobren para retrasar la fecha elegida por él -el 31 de octubre- para que el Reino Unido abandone la Unión Europea o que incluso impidan la salida sin un acuerdo.

Ha ignorado por completo que la mitad de la población británica no quiere marcharse de la Unión Europea y que en democracia las decisiones no se imponen sino que se debaten, se meditan y se consensuan bajo el paraguas constitucional. Johnson ha demostrado que su estilo se asemeja más al autoritarismo de algunos países latinoamericanos que a la democracia europea y que su criterio es el único que vale.

Los representantes de la alta política británica no daban ayer crédito a la decisión de Johnson, al que no dudaron de acusar de dictador y le advirtieron que no dejarán que lleve a cabo sus planes. Ahora, sin embargo, con las sesiones parlamentarias muy limitadas lo tienen complicado. O actúan todos de forma unida y coordinada y presentan una moción de censura para elegir un sustituto o fuerzan elecciones, pero el margen es ya muy reducido. Isabel II que autorizó la suspensión del Parlamento a petición de Johnson vuelve a la política activa y algo tendrá que decir en medio de esta grave crisis institucional y constitucional que vive el Reino Unido.

Y mientras Johnson sigue jugando a ser dios y decidir los designios de los británicos, el país sufre ya las consecuencias con cientos de empresas huyendo a otros países para evitar el brexit, la libra devaluándose y su economía asomándose a una recesión tras haber caído un 0,2% en el último trimestre.

Desafortunadamente vivimos un momento complicado, en le económico y lo social, auspiciado por la nueva ola de políticos populistas que solo buscan su propio reconocimiento y estar en el candelero generando polémica. Al otro lado del charco tenemos a Donald Trump que cada vez que hace un comentario la lía y que está generando constantemente odio y discordia. En Europa está Boris Johnson, obsesionado con la vieja idea del Imperio Británico y el italiano, Matteo Salvini, por citar solo algunos.