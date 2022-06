El poder, ¿al más votado?

Lo que viene a continuación es un ejercicio de política-ficción... O quizás no. En democracia todo puede pasar y admitirlo es parte de las reglas del juego. Entremos en materia: hace unas pocas semanas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lanzó a los socialistas el reto de admitir en público, a modo de compromiso preelectoral, que se aceptaría como principio que el partido más votado fuese el que gobernase las instituciones. Desde el PSOE ha habido silencio orgánico al respecto, mientras que el resto de partidos (los minoritarios) evitan abiertamente el debate porque no les interesa, ya que buena parte de su crédito pasa precisamente por ser pieza clave en la gobernabilidad de las instituciones dando apoyos a otros que tienen más presencia pero no llegan a ese listón de la mayoría absoluta.

Para empezar habría que concretar si estamos hablando del partido con mayor número de votos o con más escaños, concejalías, consejeros o como se llamen los integrantes de un pleno. En un país con un sistema electoral proporcional, ese matiz no es menor.

A renglón seguido, o incluso como premisa necesaria, hay que tener presente que el nuestro es un sistema parlamentario, no precisamente presidencialista. A saber: cuando hay elecciones generales, como cuando hay municipales y autonómicas, no elegimos directamente al presidente, sino a los integrantes de una asamblea que, a su vez, deciden quién será el jefe del Ejecutivo, el alcalde o el presidente autonómico. En Canarias sí contamos con un sistema directo que es casi una excepción en España: los cabildos. En la misma noche electoral sabemos quién será el próximo presidente del Cabildo, pero si él o ella no tienen mayoría absoluta, tampoco ellos saben si podrán gobernar todo el mandato o si a los quince días se irán a la oposición (es lo que le sucedió a José Manuel Soria en el Cabildo grancanario).

Así las cosas, ahora viene una pregunta que creo que debería complementar a la que planteó el PP nacional: ¿aceptaríamos que Vox presidiese el Gobierno si fuese la fuerza más votada, aunque no tuviese mayoría absoluta? Dando por buena la propuesta de los populares, y en puridad democrática, pues hay que contestar afirmativamente. Como también es evidente que hay que aceptarlo si, además, cosecha mayoría absoluta.

Insisto: son las reglas del juego que nos hemos dado. Recordarlo no viene mal, pues la desmemoria aniquila la democracia.