Podemos vigila a NC

La inquietud en Podemos crece, temen una moción de censura que les arrebate su parcela de poder en el Gobierno de Canarias pues aquí, a diferencia de Madrid, luego iremos a ello, los números dan y es un escenario factible. Como no pueden frenar a Nueva Canarias porque la aritmética parlamentaria juega a su favor, la consigna es ensalzar al Pacto de las Flores de cara a que sirva como presión en su contra. Podemos hará una defensa exacerbada, pasional y un cierre de filas dirigido, como las dos caras de una misma moneda, a inmovilizar al nacionalismo progresista. Es idéntica fórmula que emplean a nivel estatal para salvar el Gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sin embargo, el tablero político (su composición) es diferente en las islas y, por ende, es lo que hace que se desaten las alarmas dentro de Podemos.

Los efectos sociales de la actual crisis van a ser demoledores. Hace unos días compareció en rueda de prensa Noemí Santana junto a Ángel Víctor Torres para informar sobre la activación de la renta mínima a modo de puente hasta que se despliegue la del poder central (la gran promesa de Podemos). Guste o no, más allá del drama, es un rédito electoral. La medida, y así lo pretende Santana, conlleva mejorar su protagonismo a ojos de la opinión pública. Tanto que, sabedor de ello, ante los medios también estaba Torres para ser partícipe del anuncio. Para Podemos resulta muy cómodo que Román Rodríguez siga jugando el papel de escrutar las cuentas y ya está.

Nueva Canarias sacó mejores resultados que Podemos en las elecciones de mayo de 2019. En la formación morada no se esperaban semejante palo. Basta realizar un repaso a los votos obtenidos y escaños en Gran Canaria, así como en el Cabildo, para cotejar que Podemos quedó en un lugar subsidiario con respecto a Nueva Canarias. De hecho, la incorporación en el equipo de gobierno del Cabildo no era matemáticamente necesaria y, a la postre, Antonio Morales lo hizo como contrapeso al sector del PSOE que fue contra él y como mecanismo de compensar la entrada de Podemos en el Pacto de las Flores; aunque la primera reacción de los de Iglesias fue no acceder al Gabinete por aquello de sacar a CC como fuera y cuanto antes.