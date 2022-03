Pobreza Del director La brecha social existente en Canarias no es de ayer ni de anteayer

Los datos presentados ayer por Cáritas ofrecen un panorama sobradamente preocupante. Canarias tiene un elevado índice de personas en situación de exclusión social, que es una forma más 3.0 de llamar lo que siempre se conoció como la pobreza. Es curioso esto del lenguaje: asumimos términos que en muchos casos tienen una pátina de modernidad pero que quizás esconden una hipocresía que nace del deseo de conciliar el sueño. Pero dejemos esas disgresiones para otro día...

No se puede quedar nadie satisfecho con los datos publicados ayer. Se podrá discutir si la estimación es correcta, si el porcentaje hay que rebajarlo uno, dos, cinco o diez puntos, pero así y todo el diagnóstico es el mismo: cuando hay pobreza, ya sea masiva o de una sola persona, es porque algo falla. Y evidentemente no hay pobres que lo son a gusto: están los que se autoexcluyen del sistema pero incluso en esos casos es el sistema quien debe asumir sus carencias, ante la incapacidad de hacerles ver que dentro vivirían mejor.

La brecha social existente en Canarias no es de ayer ni de anteayer. Quizás haya que remontarse a la crisis de 2008 para detectar el momento en que esa separación entre quienes vivían cómodamente y quienes llegan a final de mes a duras penas se agigantó. La brecha fue a más porque las medidas correctoras ante aquella crisis financiera se encargaron precisamente de salvar al sistema sacrificando en términos económicos y sociales a las personas. Suena a duro pero así fue. Recordemos lo que sucedió con la banca: se aplicaron políticas de salvación porque los bancos eran «sistémicos» para la economía, es otro eufemismo para no reconocer que las personas no son «sistémicas».

Cuando creíamos que todo iba viento en popa, la pandemia frenó en seco la economía y de nuevo el castigo se cebó con los que no habían salido del agujero que se creó en 2008. Pero en el caso de Canarias hay factores específicos: nuestro modelo productivo no favorece los ascensores sociales, sino que instala los pocos que hay en dinámicas que facilitan que solo se muevan de arriba hacia abajo. ¿Cambiamos el modelo por completo? Nuestra dimensión hace inviable ese proceso y menos a corto plazo. Ni siquiera a medio. De manera que hay que aplicar medidas correctoras, con políticas públicas que atemperen los excesos y garanticen que esos ascensores suben y con capacidad de llevar a más gente en cada viaje.