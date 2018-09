Plagios, copias y cloacas

Sirva como irónica declaración de principios de este artículo lo escrito en cierta ocasión por Isabel Allende: «Copiar a un autor es plagio, copiar de muchos es investigación». Y viene a cuento, claro está, del vodevil político que estamos soportando en este país, tan complaciente con la picaresca y la piratería, en el que de repente los plagios, las copias y sinvergüencerías similares se convierten hipócritamente, en delitos de lesa humanidad, monopolizan el debate político y eclipsan los temas trascendentes, cuando, por cierto, ya hay tambores que avisan que la desaceleración acecha; lo que demuestra que lo que prima es el oportunismo ramplón, en el que se suceden las mentiras, no importa echar mano de discursos destructivos y deja a las claras que el ánimo regenerador no guía los comportamientos de los responsables políticos. ¡Pobre universidad pública, ahora usada como daga de estos que no les ha importado degradarla para mayor gloria de sus currículums, vilipendiando sus sacrosantos valores, y la utilizan como arma contra el adversario!