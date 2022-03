Otra piedra menos

Como en este país sale gratis denunciar, incluso a sabiendas de que no hay nada denunciable, pues así se van llenando los edificios judiciales de expedientes, de denuncias que acaban en nada y que quitan tiempo y lugar a los trabajadores de esa administración pública. Pasa en los juzgados y pasa en la Fiscalía, que son como un inmenso agujero negro que se trata los enfados del personal, pues muchas veces se convierte en denuncia lo que no es más que una disparidad de criterio.

La Fiscalía Anticorrupción ha dado carpetazo a una denuncia de la plataforma contraria al Salto de Chira. Imagino la cara que se le quedó a los fiscales al recibir el expediente pero -insisto- así funciona esto: cada cual es libre de denunciar y que después venga el encargado de turno a dejarse las pestañas leyendo los folios.

Cuesta entender dónde querían ver los integrantes de la plataforma contraria al Salto de Chira un indicio de corrupción. Y no porque lo diga el que suscribe, sino que así lo aclara la propia Anticorrupción. Ni un solo indicio. Más claro, agua... la que será bombeada desde Arguineguín a las presas para genera energía limpia y de paso solventar el problema de falta de riego en medianías y cumbres.

Estamos hablando de un proyecto que no solo ha conseguido los parabienes de administraciones sobradamente garantistas en materia medioambiental, sino que además fue sometido a información pública. No hubo ocultación a la ciudadanía, no hubo nocturnidad ni alevosía, todo se hizo por los debidos cauces...

¿Es opinable la necesidad de la central hidroeléctrica? Por supuesto, como todo en la vida. Y es lógico que haya detractores y partidarios. Es como opinar sobre la pasarela que une el Mercado del Puerto con la zona del Acuario Poema del Mar en la capital grancanaria: ¿era necesaria? ¿Se justificaba la inversión? ¿No se podía haber conseguido una estética menos -digamos- 'estalinista'? Pues sobre todo eso puede cada cual tener su opinión, pero de ahí a que la discrepancia se traduzca en una sombra de sospecha judicial, apuntando indicios de corrupción, va un abismo. Todos tenemos derecho a pensar lo que consideremos; otra cosa es la táctica de la tinta del calamar cuando vemos que nos vamos quedando sin la razón porque la realidad es tozuda y se va imponiendo.

El Salto de Chira supera así otra piedra en el camino. Ni las instituciones comunitarias ni la Fiscalía han parado el procedimiento, que empieza a coger carrerilla.