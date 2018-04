PGE de 2018: consolidación y temas pendientes

En primer lugar hay que señalar que se consolidan algunos de los acuerdos establecidos en la negociación de los PGE 2017, de la que fuimos una parte activa. Fundamentalmente, pero no solo, la desvinculación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal ( REF ) de la financiación autonómica , lo que permite a Canarias participar de los fondos de competitividad. Esto supuso 220 millones de euros de partida en 2017, que luego se incrementaron sustancialmente, cifra que en cálculos estimatorios se elevará hasta un mínimo de 360 millones de euros en el presente ejercicio y que alcanzará, en el peor de los casos, los 540 millones de euros el próximo año.

No hemos formado parte del debate de esta ley. Eso corresponde al PP y sus socios, Ciudadanos, PNV y CC. Mantenemos abiertas discrepancias sobre las políticas presupuestarias de los partidos y gobiernos conservadores, respecto a la fiscalidad, la orientación del gasto y la escasa apuesta por los servicios públicos. No son nuestros presupuestos y apostamos por unas cuentas públicas alternativas a las del Gobierno de Mariano Rajoy, que corresponde articular a otras formaciones con mayor peso parlamentario. Por ello, no votaremos favorablemente a la toma en consideración de las cuentas del Gobierno.

Ahora bien, si fracasan las alternativas, si la disyuntiva es prorrogar los actuales presupuestos o contribuir a aprobar unos que mejoran los anteriores, respecto a Canarias y al conjunto estatal; sí estamos dispuestos, en su momento, a opinar y a participar. Primero tiene el partido del Gobierno que conseguir los 175 diputados y diputadas que posibiliten que no se bloquee su propuesta. A partir de entonces, podemos hablar.

Desde Nueva Canarias hemos reiterado que entre nuestras peticiones, si se dieran finalmente esas condiciones, estaría el 75% de descuento en los billetes Canarias-territorio continental y Baleares, que PP, Cs y CC no han incluido en el proyecto presupuestario, así como seguir trabajando por el reconocimiento de la obligación de servicio público, para evitar los abusos en los precios. También incrementar la partida destinada a combatir la pobreza en las islas, en línea con la enmienda parcial registrada por NC en la reforma del REF económico y otras mejoras en infraestructuras, servicios e I+D+i. Garantizando, asimismo, la retroactividad de las ayudas al transporte de mercancías del año 2016.

Reforma electoral. Asimismo, introducimos una serie de asuntos de orden estrictamente político. Me refiero al impulso para la próxima aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía –actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados-, el cierre definitivo del REF económico y social, vital para el futuro de los intereses de Canarias; y, en el caso de que sea imposible aprobarla en Canarias, la modificación del sistema electoral, al menos sobre la base de lo acordado por la mayoría parlamentaria PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias.

Por eso, antes de abordar el nuevo escenario presupuestario desarrollaremos un encuentro de trabajo con La Moncloa para tratar de cerrar estos compromisos políticos que, como se recordará, formaron parte del acuerdo firmado entre NC y Rajoy el 30 de mayo del pasado año.