Sin perras en el paraíso

Un importante porcentaje de canarios no puede permitirse salir de las islas este verano. Otro año más. Y es obvio, si antes las prioridades eran otras, como la carísima vuelta al cole -para esos valientes que todavía tienen hijos- ahora con los precios disparados la gran aventura del verano es si comer fuera un día o dos. Es un agosto en el que las ganas de viajar son enormes tras tanto tiempo de oscuridad, pero a la hora de hacer números miles de canarios no terminan de encajar las cuentas. La inflación, ese poderoso enemigo, impide muchas alegrías. Llene el carro de la compra y llene el depósito de combustible, pague la luz y el agua, además del alquiler, no se le ocurra romper el coche, pues pague el taller y no se le ocurra tomar nada fuera de casa, no vaya a ser que se le complique más el mes. Después de todo eso, coja el móvil (después de pagar su tarifa mensual) y póngase a navegar en busca de destinos vacacionales para este verano. Pues eso, una aventura de difícil realización.

La incertidumbre de una más que probable recesión económica a la vuelta de la esquina tampoco ayuda, desde luego. Y así están también los nacimientos en Canarias, que siguen marcando mínimos históricos. El otro gran problema. Los jóvenes, sin proyecto de vida ni intención de formar una familia por miedo al futuro, a la inestabilidad y a ser víctimas de la enésima crisis.

Y así están, viviendo en casa de los padres hasta que consiguen salir a compartir piso y alquilar algo digno en pareja. El objetivo ahí no es otro que pagar las facturas y esperar tiempos mejores. Lo de los niños ni se lo plantean. Un drama.