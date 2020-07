Periodistas, políticos y lobos

Anda la profesión algo revuelta, o bastante, a cuenta de las andanadas de Pablo Iglesias y otros dirigentes de Unidas Podemos contra Vicente Vallés, periodista y presentador de uno de los espacios informativos de Antena 3. Para situarnos en el contexto, Vallés se significó durante el confinamiento por sus críticas a gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis sanitaria, a lo que ha añadido recientemente algunos comentarios no precisamente laudatorios al líder de Podemos por su actuación en el caso del robo del móvil de la que fue su asesora.

No es la primera vez que hay episodios de estas características, con cruce de reproches entre políticos y periodistas. El grupo Atresmedia lo sabe bien porque no hace tanto le pasó con Cayetana Álvarez de Toledo, que arremetió contra La Sexta, lo que le valió que durante varios en los informativos de Antena 3 y, por supuesto, de La Sexta, le devolviesen la bofetada con varios rótulos en los que se la señalaba como «la marquesa del PP».

Ayer Pablo Iglesias fue interrogado al respecto y dio su particular versión desde la tribuna de la sala de prensa del Consejo de Ministros, lo que eleva bastante el tono en la respuesta: ya no es el líder de un partido el que opina sobre un periodista, sino que se trata del representante de un Gobierno, con el añadido de que es uno de los vicepresidentes.

Pero vayamos al fondo: está fuera de toda discusión que un periodista opine sobre un político. Pero no por ser periodista, sino porque la libertad de opinión -que también tiene sus límites- es piedra angular de la democracia, de manera que puede opinar sobre Iglesias lo mismo Vicente Vallés que cualquier hijo de vecino. Le guste o no a Iglesias, pues eso es lo de menos. Dicho esto, sigamos con lo que centra la polémica: ¿puede un periodista que está informando incluir opiniones? Claro que puede; otra cosa es que ojalá cuente con una audiencia que sepa distinguir donde acaba la información y donde comienza la opinión. Y así llegamos a la pregunta clave: ¿puede un político criticar a un periodista por ofrecer su opinión? Pues poder, claro que puede, pues los periodistas no estamos libres del escrutinio público. Otra cosa es que el político, desde su atalaya de poder, convierta la crítica en un elemento de presión.

Y dicho todo lo anterior, un poco menos de hipocresía igual no viene mal. Lo digo porque los peligrosos no son los políticos que opinan en público sobre los periodistas, sino los que hacen en foros reducidos y buscan, sobre todo, eliminar al informador / opinador. Esos son los lobos con piel de cordero. Y no habitan tan lejos como parece.