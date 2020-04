Mis padres me han enseñado que hay que pensar antes de hablar. Reconozco que no siempre lo he hecho pero sí cuando mis decisiones afectaban seriamente a los demás.

La ministra de Educación y la consejera canaria ¿han hablado sin pensar? Alguien le hace sus discursos y las asesoran así que deberían plantearse esa ayuda.

Al minuto de publicarse sus declaraciones, el alumnado en masa se puso en contacto con el profesorado. Los alumnos responsables, que son muchos, están muy preocupados por el nivel de formación en este curso, no cumplir con los objetivos del curso significa que su formación será deficiente (aunque sus calificaciones no lo demuestren). Pero también ayer muchos docentes recibimos tareas o comunicados de alumnos que no habían hecho nada de nada desde el 15 de marzo y tampoco desde el 15 de septiembre. Han entendido que van a pasar de curso y que el aprobado general va a ser una realidad para ellos que solo tienen interés en romper el ritmo de aprendizaje de sus compañeros mientras reciben ayuda para libros que no abren jamás. Estos alumnos ¿no han entregado tareas en la situación extraordinaria por carecer de medios tecnológicos? Los tienen, no han hecho nada porque no han querido hacerlo a pesar de que el profesorado ha contactado con ellos y con sus familias (igual que hacemos en la enseñanza presencial).

Nos dicen las máximas autoridades en Educación que la repetición será excepcional y justificada. ¿Algún alumno ha repetido en años anteriores de forma injustificada? Jamás. La repetición siempre es excepcional.

La ministra y la consejera desconocen totalmente la realidad de las aulas de la enseñanza no universitaria y olvidan que hay un importante número de alumnos que no tienen interés ninguno en seguir la formación que los centros educativos les ofrecen, alumnos que se matriculan porque la ley les obliga a estar escolarizados, alumnos que no se dan de baja porque tienen beca y necesitan ese dinero, alumnos que van a los centros a pasar el rato o a actividades ilícitas, alumnos que se benefician de medidas de atención a la diversidad y no las aprovechan. TODOS ESTOS NO PROMOCIONAN PORQUE NO QUIEREN ESTUDIAR.

Hablan de aprobado general, después de promoción generalizada, también de clases en verano, de exámenes en septiembre. ¿De verdad creen que quienes no quieren aprender lo van a hacer en verano? ¿de verdad creen que los alumnos van a estudiar para septiembre si saben que promocionan al curso siguiente? Ustedes no saben nada de nada de la realidad del aula y lo peor es que no quieren saberlo. Siguen demostrando que solo les interesa la cantidad de alumnos que pasan de curso o titulan, nunca la calidad de esas promociones o titulaciones.

Muchos docentes llevamos 5 semanas trabajando a demanda, echando horas y horas diarias para atender a nuestro alumnado y a las familias y ahora vienen ustedes a tirarnos abajo el frágil castillo que habíamos construido.

¡Gracias ministra! ¡Gracias consejera! Siempre ayudando a la calidad de la enseñanza pública.