¿Por qué me obligan a elegir?

En los últimos días, la condena al Fiscal General del Estado ha reavivado un debate público que vuelve a situarnos en una lógica de trincheras: ... o conmigo o contra mí. Se ha intentado convertir una resolución judicial en un símbolo político, como si el ordenamiento jurídico fuera una extensión de la arena partidista. Y quiero decirlo claramente: yo no tengo por qué elegir. Mi única posición es la defensa del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial.

El Fiscal General del Estado ejerce una función constitucional imprescindible: garantizar la legalidad y promover la acción de la justicia. Su figura debe ser tratada con respeto institucional, no utilizada como arma política. La derecha no puede presentar esta condena como una victoria partidista. Creo que se equivoca Isabel Díaz Ayuso cuando habla de la sentencia como una victoria de un hombre contra el Gobierno. No puede convertirse en una reivindicación moral de quienes —como su propio hermano— se beneficiaron en el peor momento de nuestra historia reciente.

Quien se lucró con comisiones durante la pandemia, aprovechándose del dolor colectivo, de la necesidad urgente de material sanitario y ocultando beneficios a Hacienda, no puede ser ahora convertido en símbolo de nada. Mucho menos de una supuesta victoria ética o política. La ética exige no banalizar aquello que afectó a tantas vidas.

También es cierto que este Gobierno ha sufrido un acoso mediático constante por parte de medios conservadores y ultraconservadores, cuyo objetivo ha sido erosionar su legitimidad. Pero ese acoso no puede justificar actuaciones del Fiscal General alejadas de la neutralidad institucional. Desde una perspectiva progresista, lo digo claramente: el hecho de que la derecha ataque al Gobierno no legitima que un Fiscal General construya 'relatos' para contrarrestar esas ofensivas. Los fiscales generales no están para contar relatos. Están para garantizar el cumplimiento de la ley.

No deben ponerse del lado del Gobierno ni del lado de condenados ni de nadie —sea quien sea el novio de Ayuso o cualquier otro—. Yo quiero que mi Fiscal General del Estado garantice la legalidad al margen de afinidades ideológicas, que honestamente me importan poco. Lo que importa es la institución, no la persona.

Pero tampoco comparto la reacción de ciertos sectores de la izquierda que han ridiculizado la sentencia insinuando que responde a jueces conservadores. Esa lectura tribal es peligrosa. Si la sentencia hubiese sido absolutoria, habrían hablado de victoria democrática; si es condenatoria, dicen que es victoria de la derecha. Ese discurso destruye la credibilidad institucional.

Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional avala la Ley de Amnistía —criterio que, evidentemente, yo también comparto—, inmediatamente se le atribuyen calificativos como 'progresista', 'realista' o 'ajustado a la realidad social', no por un análisis técnico desapasionado, sino porque ese fallo coincide con la posición ideológica de quienes así lo celebran. Se confunde así la adhesión personal con la valoración jurídica, como si el Constitucional fuese impecable solo cuando respalda la tesis propia. Valorar sentencias en función del color político desnaturaliza y hace perder credibilidad la propia separación de poderes y la independencia objetiva del Poder Judicial. Otro debate es la composición de los jueces, y la, necesaria reforma para democratizar y hacer más popular el acceso a la carrera judicial.

La izquierda también debe reflexionar. No es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de respeto institucional. El Fiscal General cometió errores, politizó actuaciones y un procedimiento judicial con garantías ha derivado en una condena. Ese debería ser el eje del debate.

Por eso vuelvo a la pregunta que da título a este artículo: ¿por qué me obligan a elegir? No quiero formar parte de este enfrentamiento permanente. Me niego a interpretar cada decisión judicial como un arma partidista. La justicia debe ser respetada, aunque incomode.

La sentencia del Tribunal Supremo no es un trofeo electoral. Es una decisión jurídica adoptada en el marco del Estado de Derecho. Y mientras eso exista, mientras las instituciones funcionen, no tengo por qué elegir. Ni lo haré.