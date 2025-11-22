Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 22 de noviembre de 2025
Tribuna libre

¿Por qué me obligan a elegir?

La sentencia del Tribunal Supremo no es un trofeo electoral. Es una decisión jurídica adoptada en el marco del Estado de Derecho. Y mientras eso exista, mientras las instituciones funcionen, no tengo por qué elegir.

Pedro Sánchez

Abogado

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:00

Comenta

En los últimos días, la condena al Fiscal General del Estado ha reavivado un debate público que vuelve a situarnos en una lógica de trincheras: ... o conmigo o contra mí. Se ha intentado convertir una resolución judicial en un símbolo político, como si el ordenamiento jurídico fuera una extensión de la arena partidista. Y quiero decirlo claramente: yo no tengo por qué elegir. Mi única posición es la defensa del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial.

