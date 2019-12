Pedro Sánchez y MacGyver

Pedro Sánchez no me cae mal ni bien, sino todo lo contrario, pero realmente es un personaje peculiar, con un carácter cuando menos curioso. Dicen que hay personas que tienen una flor en el bolsillo trasero y otras que son tan pertinaces que acaban consiguiendo siempre lo que se proponen. Yo no sé si Sánchez es una de esas personas, aunque su resurrección política en el PSOE primero y llegar después a La Moncloa de una forma casi milagrosa podrían inducir a pensarlo. La pega es que logró regresar pero no ha obtenido apoyo unánime de los guardianes de las esencias de su partido; en lo de su arribo a La Moncloa, vía moción de censura, tuvo colaboración involuntaria de Ana Pastor, la entonces presidenta del Congreso, que convocó las sesiones al efecto con una premura inusitada, pensando tal vez que contra reloj al candidato le sería imposible cerrar los apoyos. O lo hizo de buena fe y se equivocó. Fue precisamente esa rapidez la que evitó que se produjeran quiebras en las negociaciones. No dio tiempo a especular. Si en lugar de unos pocos días, la moción se hubiera dilatado semanas, posiblemente habría dado tiempo a que las intrigas palaciegas y de pasillo la hicieran fracasar. Es decir, no sé si un error político del adversario cuenta como flor, aunque los goles en propia puerta también suben al marcador.

Es verdad evangélica que poco vale un pito si no pita, y Sánchez va de la frustración al castañazo, pues no ha logrado aprobar un solo presupuesto ni armar una mayoría que lo invistiera después de las elecciones de abril, aunque de eso no podemos culpar a Ana Pastor. Pero queda en pie eso que podríamos llamar persistencia, tenacidad, empeño, insistencia, osadía o incluso valor o temeridad. Pero Sánchez sigue ahí, proclamando que no habrá terceras elecciones, pero con solo Unidas Podemos a favor, según las declaraciones del día del abrazo, porque en realidad no sabemos una palabra de lo que se negocia entre ambos partidos. De modo que la suerte de los tenaces y las flores en la retaguardia lucen si se materializa al menos una parte de lo anunciado, y en cualquier caso, hasta en las carreras más brillantes, afortunadas o valientes funciona la ley de la gravedad. La tenacidad y el esfuerzo sin el efecto deseado acaban confundiéndose con la obstinación, y la suerte también tiene fecha de caducidad. No basta repetirse como un mantra que para que pueda surgir lo posible es preciso intentar una y otra vez lo imposible (Hermann Hesse dixit), sobre todo cuando son muchas las voluntades que deben confluir.