Gracias, David de la Hoz

Cuando estamos a punto de terminar el mandato, quiero compartir con ustedes este vídeo de apenas cuatro minutos de la despedida de David de la Hoz en el Parlamento tras doce años como diputado y tener unas palabras de sincero reconocimiento para quien ha sido un pilar de mi vida política y uno de los grandes artífices de lo que hoy es Coalición Canaria, en Lanzarote y Canarias. El que fuera secretario del Comité Local de Arrecife, secretario general de Coalición Canaria en Lanzarote, vicesecretario nacional de CC, vicepresidente 1° de la Mesa del Parlamento de Canarias, consejero del Cabildo de Lanzarote y diputado durante doce años, deja su escaño y condición de cargo público con un importante bagaje en su haber. Desde que un buen día accedió a incorporarse a esta organización, tras años intentando convencerle de ello, jugó un papel crucial en su faceta orgánica contribuyendo de manera notable al crecimiento de Coalición Canaria y a la penetración de la organización insular en las estructuras nacionales, siendo crucial su concurso para que Fernando Clavijo fuese el candidato y presidente del Gobierno de Canarias, al frente del cual confío en que pronto vuelva a estar, por el bien de esta tierra. Pero hoy quiero centrarme en agradecer y poner en valor sólo algunos ejemplos de un trabajo que, quizá por su forma de entender la política y el carácter humanista de los asuntos en que centró sus iniciativas, no tuvo la visibilidad mediática que merecían el trasfondo y calado de las mismas.

En mi opinión, su aportación más importante fue la PNL que derivó en la implantación de la asignatura Emocrea (Educación Emocional y para la Creatividad) en todos los colegios de Canarias —la primera comunidad autónoma del país en hacerlo—, precisamente para la gestión de las emociones e impulso de la creatividad. Una innovación educativa que ya se empieza a experimentar en Educación Secundaria e incluso ha sido exportada a la España peninsular.

En materia educativa también presentó una PNL aprobada también por unanimidad de la cámara, aún pendiente de desarrollo, para la 'Naturalización de los Colegios', consistente en la mejora del entorno educativo para un mejor desempeño y rendimiento del alumnado, con nuevos diseños más amables, uso de materiales reciclados, suficiencia energética, luz natural, o presencia del verde en los colegios, por poner ejemplos que intentan explicar en qué consiste la propuesta.

También fue De La Hoz quien promovió la implantación en Arrecife, como parte del eje social del proyecto Arrecife Capital de la Reserva de la Biosfera, y con apoyo del Cabildo que presidí, el proyecto educativo-musical Barrios Orquestados para la integración de menores en barrios con riesgo de marginalidad infantil, creado e implantado por un grupo de profesores de música en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y que ha alcanzado un unánime reconocimiento, incluso internacional, como resultado de un trabajo excepcional en el que la implicación de menores y padres donde quiera que se ha implantado, ha sido realmente extraordinaria.

De su conocido compromiso con el medio ambiente y el futuro del planeta («empezando por nuestro metro cuadrado, todos tenemos una gran responsabilidad», suele decir a todo el mundo) nos deja iniciativas como la de la creación de la Agencia Canaria de Energía y Agua (que debiera estar integrada en la Agencia de Cambio Climático) para la socialización de la energía mediante la participación de los tres niveles administrativos y la armonización normativa. Todo ello pendiente de desarrollo, pero aprobado por Ley en el Parlamento de Canarias. Al igual que a raíz de una PNL suya, el gobierno presentó la Estrategia Canaria del plástico de un solo uso aprobada por el parlamento.

Fue David de la Hoz quien propuso y logró que la cámara regional respaldase con una importante ficha financiera, el referido proyecto desarrollado por Juan Palop de 'Arrecife, Capital de la Reserva de la Biosfera', reconocido internacionalmente, para que la tercera capital de Canarias dejara de ser 'el pato feo' de Lanzarote.

Un proyecto que, secundado por el Cabildo de Lanzarote desde la Oficina de la Reserva de la Biosfera y nacido con vocación de continuidad, ha sido dejado en la cuneta por la desidia del Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife, ambas corporaciones presididas por dos diputadas lanzaroteñas.

Un proyecto este que, por cierto, en la doble condición que espero tener de concejal en el Ayuntamiento de Arrecife y diputado en la cámara regional, tengo el firme propósito de recuperar por iniciativa propia y encomienda particular de Echedey Eugenio, próximo alcalde de Arrecife.

Por estas y otras muchas razones me nace mostrar públicamente mi gratitud. Gracias, David de la Hoz, por lo mucho y tan bueno como nos has dado en estos años. Ojalá no te nos vayas muy lejos porque la sociedad no debe prescindir de tipos con tu compromiso y altura de miras para con el planeta y la sociedad en que vives. Gracias y mucha suerte en la vida, allá dónde y cómo quiera que elijas vivirla.