Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de diciembre de 2025
Opinión

Las tragaderas de Sánchez

El carrusel electoral que comienza el 21 de este mismo mes en Extremadura puede dar y quitar razones a unos y otros

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 05:00

Comenta

Junto a los actos partidarios de los fines de semana, que todos los partidos políticos vienen celebrando ya, el runrún de un posible adelanto electoral ... adquiere más y más fuerza con el paso de los días. Pedro Sánchez activa su presencia en todo tipo de eventos sectoriales y prepara el terreno para lo que pueda venir. A pesar de su determinación para cumplir la legislatura hasta el final, en 2027, sabe que el calendario lo van a marcar las circunstancias y no solo su voluntad política.

