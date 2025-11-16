Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cober

Examen para PP y PSOE

El vacío que supondría la ausencia de Presupuestos del Estado quedaría perfectamente cubierto por ese Decreto Ley específico para nuestro archipiélago

Paulino Rivero

Paulino Rivero

Expresidente del Gobierno de Canarias

Domingo, 16 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

Si el pasado mes de agosto era difícil pensar que España pudiera tener sus Presupuestos, la probabilidad resulta prácticamente imposible después del reciente anuncio de ... Junts de no apoyar, en lo que queda de legislatura, ninguna otra iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, otro año más, tampoco en 2026 habrá Presupuestos Generales del Estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander
  8. 8 Noche apoteósica en Maspalomas: «Nos quedamos cortos con la previsión»
  9. 9 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  10. 10 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Examen para PP y PSOE

Examen para PP y PSOE