Canarias como prioridad

Expresidente del Gobierno de Canarias ·

Que los árboles nos dejen ver el bosque y la prometida mesa de la unidad sirva para sumar y no para seguir debilitando a una fuerza canaria que sirva de alternativa real a los partidos estatales

Paulino Rivero

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:06

El nuevo partido nacido en la isla de Gran Canaria, Municipalistas Primero Canarias, celebró el pasado fin de semana su primer congreso. El hecho aconteció ... entre proclamas y llamamientos a la unidad nacionalista, en defensa de los intereses de quienes aquí nacimos y de los foráneos integrados plenamente en nuestra sociedad, con los que compartimos las ventajas y desventajas de vivir en un archipiélago alejado del continente europeo.

