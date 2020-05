Pasee, recréese

Asumámoslo. Pero asumamos también que todos somos protagonistas y que lo que venga no nos tiene que ser impuesto, sin preguntarnos, que las crisis en democracia se resuelven con más democracia y que en esta las formas son tan importantes como el fondo.

La pandemia nos ha enfermado, matado a muchos, obligado a renunciar a derechos fundamentales, condenado a la incertidumbre y al abismo económico: uno de cada tres canarios está en paro o sujeto a un ERTE y la mitad de nuestros desempleados no cobra ninguna prestación. Ha trastornado nuestras vidas, impidiendo incluso el reencuentro con seres amados. Ha cambiado hábitos y exigirá profundas transformaciones en la manera de relacionarnos. Nada será igual después de ella.

«Recuperado algo el derecho a la movilidad usémoslo para conocer y hacer más y mejor ciudad»

Por obra y gracia de la preservación de la salud hemos aceptado que se cercene, por ejemplo, la libertad de movimiento y la renuncia temporal a ese derecho debiera servirnos para poner en valor la importancia de las conquistas democráticas. Así las cosas, aprendamos. Las crisis obligan a sacar lecciones. Sea esta una de ellas, por ejemplo.

Y ahora que nos devuelven, a píldoras, ese derecho a la movilidad, circunscribiéndolo a un horario y a un radio de un kilómetro, ejerzámoslo para reivindicarnos como ciudadanos y para construir más y mejor ciudad, tomando conciencia, reivindicando y cuestionando lo que tenemos. Sirva este limitado desconfinamiento para pasear y recrearnos con nuestro entorno más cercano. Después de casi dos meses encerrados, revivamos en la calle, disfrutemos de ella y valorémosla como se merece.

Nos cuentan que la pandemia exigirá, también, cambios sustanciales en la arquitectura, la movilidad y el urbanismo. Los balcones, azoteas y patios, hasta ayer condenados, son hoy bienes muy preciados y se han ganado su espacio para el futuro. Los expertos ya señalan que hay que construir «ciudades de 15 minutos», en las que podamos acceder a todos los servicios caminando o en bici para evitar en lo posible el transporte mecánico. Hay estudios que relacionan el grado de contaminación con la virulencia del impacto del coronavirus. Por tanto, ahora que por imposición caminamos, levantemos la vista y sepamos que el mejor mapa de una ciudad se dibuja con los pasos.

Así, contemplar hermosas fachadas, muchas desconchadas por el descuido; perderse entre las calles cercanas, pararse en este o aquel rincón descubriendo la historia que atesora, grande o chica, pero historia, cualquiera que sea el barrio en que vivamos, nos permitirá hacer ciudad, recuperarla y darle de esa manera la vuelta a los versos de Juan García Hortelano, aquellos en los que decía que transitaba por «una ciudad que no me pertenece, aunque no sé decir cuando la perdí».