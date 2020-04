Pase usted por el control de acceso

Y una de ellas es esa medida implantada por algunas grandes superficies de tomar la temperatura y dar geles desinfectantes a los clientes que vayan a entrar para comprar algún producto de primera necesidad. Ayer, sin ir más lejos, tuve que pasar por el control de uno de los guardias de seguridad de esos establecimientos y, sinceramente, fue una situación algo extraña. A lo mejor escogí al empleado en un mal momento o que ya estaba cansado de tanto cliente, pero cuando fui a entrar, me dijo con voz ronca y mirada de pocos amigos: «Pare caballero, desinféctese las manos y póngase ahí para que le tome la temperatura»... Así, sin más. Pues obediente yo, eso hice consciente de que son medidas para evitar males mayores, me froté los guantes con el gel y me puse en posición para que me tomara la temperatura. Él, mientras me apuntaba con el termómetro digital, me observaba con gesto de «sujeto sospechoso» y reconozco que llegué hasta ponerme nervioso por si tenía la temperatura alta ya que iba sofocado después de haber subido al trote las escaleras del recinto, pero no, mi temperatura corporal era apta para poder entrar y hacerle la compra a mis padres.

Hay que entender que este tipo de medidas se llevan a cabo para no poner en riesgo de contagio a clientes y empleados de estos establecimientos, pero me saltan varias dudas... ¿Y si uno está un poco malo de cualquier otra cosa y se encuentra destemplado? ¿No nos dejarán entrar a comprar? ¿Nos pondrán en cuarentena o sonarán las alarmas? Obviamente y poniéndole un poco de humor a la situación, no deja de ser extraño el que realicen este tipo de cribas a la hora de entrar a comprar, por ejemplo, en un supermercado, aunque no me sorprendería que sea una tónica habitual en empresas, organismos y demás familias cuando se vaya levantando el confinamiento.

Y otra pregunta que me hago... Si alguien se niega a pasar por el control de temperatura, ¿pueden prohibirle el paso al establecimiento aunque sea para adquirir productos de primera necesidad?

Son cuestiones que, quizás solo se le ocurran a mentes enredadoras como la mía, pero sería cuestión de valorar la idoneidad de este tipo de medidas y su encaje legal dentro de los derechos y deberes de los consumidores, aunque sea en este estado de alerta. Es hora de colaborar y arrimar el hombro, aunque alguno se quiera aprovechar de la situación para vender mascarillas a cuatro euros la unidad.

Aún así y con estas dudas existenciales sobre la mesa, hay que valorar en gran medida el gran esfuerzo que están llevando a cabo las trabajadoras y trabajadores de grandes y pequeñas superficies para seguir abasteciendo a la población, mi aplauso para todas estas personas. Gracias a toda esa gente que están currando por el bienestar de todos nosotros.