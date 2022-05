Un partido de fútbol

Las personas que son ajenas al mundo del fútbol y todo lo que lo rodea, que no es poco, suelen ser bastante tajantes en afirmar que los que disfrutamos con regularidad de un buen partido, de la actualidad de nuestro equipo o de practicarlo algún domingo, somos una panda de catetos radicales que pegan gritos delante de la tele.

«Pero qué haces cogiendo nervios por once hombres corriendo detrás de un balón, si además cobran millones», preguntan cuando el contrario nos mete gol. El fútbol, como yo lo veo, es mucho más que todo eso. Un buen partido de fútbol tiene un ritual previo. Es organizar el evento con los amigos, elegir sede para disfrutarlo, preparar el tenderete dependiendo de la magnitud del mismo. Son risas, emociones, tristeza, adrenalina. Es satisfacción, felicidad y enfado monumental. El fútbol es reunión, es familia, son horas de conversación, abrazos con desconocidos.

El fútbol es unión. Y también lágrimas. Heredé de mi padre el amor por la UD Las Palmas desde que tengo uso de razón. Juntos nos sentábamos frente a la tele o nos íbamos al estadio a ver a los nuestros. Ese ritual, que trasciende más allá de los once tíos corriendo detrás del balón, también es fútbol. Por todo esto, y por mucho más, este fantástico deporte forma parte de la vida de millones de personas, que cada sábado o domingo reservan 90 minutos innegociables para desconectar de todo y sumergirse en la pelota.

Y los que no entiendan esto, que al menos no traten de definirlo, porque si no lo sientes, no lo vives y no lo practicas, simplemente no tiene explicación.