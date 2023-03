Lo he dicho en más de una ocasión a través de este espacio, no soy partidario de que una misma persona tenga varias responsabilidades públicas. Si se preside un ayuntamiento o un cabildo, complicado es estar a tope en las funciones correspondientes si encima toca estar en el Parlamento de Canarias, en el Senado, en el Congreso o donde se pueda terciar. No opinan igual, no obstante, los responsables de los partidos políticos.

En Lanzarote tenemos ejemplos de todos los colores. La presidenta insular, María Dolores Corujo (PSOE); la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez (PP); y Oswaldo Betancort (CC), alcalde de Teguise, se sientan varios días a la semana en sus escaños regionales, de modo que se ven obligados a delegar funciones, reconocen ellos. A relegar afirmo yo.

Los tres, con la variación de intenciones del regidor teguiseño, pues va a ser cabeza de lista de su formación a la primera Corporación, parece que tienen intención de repetir desdoblamientos. Y hay algunos más con intención de asumir varias actas. Llamativo es el caso, verbigracia, de Óscar Noda, en UPY y en alianza con NC. Ya ha anunciado su intención de repetir como alcalde de Yaiza y conformar parte, además, del gobierno que salga en el Cabildo tras los comicios del 28 de mayo.

El PP sureño ha sido rotundo en la crítica. Han dado a entender los conservadores, referencia mayor de la oposición en Yaiza, que Noda no está centrado de manera primordial en su ámbito local. Se hace la queja a sabiendas de que Juan Monzón, su jefe de filas, es ahora asesor en el Ayuntamiento de Arrecife, tras antes haberlo sido del Cabildo. Un ejemplo meridiano de cómo la mano izquierda no sabe en qué está la derecha, mientras la diestra ignora a su vez qué ejecuta la zurda. Una perfecta estampa para dar continuidad a 'Todo a la vez en todas partes' si alguien quisiera ponerse a ello.