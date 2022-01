Parlamento Del director ¿Es que no tuvieron vacaciones navideñas los parlamentarios?

Si usted apenas ve actividad parlamentaria este mes no es por los efectos del nivel 4 en la isla de Tenerife. Tampoco porque la covid haya hecho estragos entre sus señorías, si bien es cierto que unos cuantos se han contagiado, porque acabada la inmunidad judicial por obra y gracia de la última versión del Estatuto de Autonomía, tampoco existe la sanitaria. Ocurre que enero es un mes inhábil a efectos parlamentarios, una tradición que, a día de hoy, resulta absolutamente inexplicable.

¿Es que no tuvieron vacaciones navideñas los parlamentarios? Las tuvieron. ¿Es que renuncian con antelación a las de Semana Santa y por eso deciden concentrar las vacaciones pendientes en enero? Pues tampoco. ¿Es que van a sacrificar los días de asueto del verano? Igualmente la respuesta es negativa. Salvo contadísimas excepciones, con alguna reunión en comisión y con la Mesa y la Junta viéndose las caras para que no se olviden de quiénes la componen, el Parlamento canario en enero no existe. La casualidad ha querido que estemos hablando del mes de la sexta ola de la pandemia, el mes de la saturación en hospitales y centros de salud, el mes en que se confirma que la inflación de 2021 fue escandalosamente alta... pero todo eso quedará para el análisis de sus señorías en febrero, con esos plenos en plan 'coche escoba' en los que se abordan cuestiones que surgieron semanas atrás y que estaban en la gaveta de 'casos atrasados'.

Se lo debería hacer mirar el Parlamento. Si antes, con 60 diputados, era cuestionable, ahora, con diez más, lo es todavía más. Ya puestos, con que la mitad de los elegidos hubiese acudido a trabajar, se habría cortocircuitado el discurso populista que asegura que la autonomía es un chiringuito, que los parlamentos regionales deberían ser reducidos a la mínima expresión, que los diputados son gandules, que cobran mucho y les sale gratis trabajar poco o nada... todo eso que no es verdad pero que se alimenta precisamente de lo que pasa este mes de enero: que uno mira al Parlamento y lo ve vacío. Inactivo. Muerto. O al menos hibernado.

Luego, ese clan de osos cavernarios que son los parlamentarios pondrá fin a la hibernación e intentarán ponerse al día. Pero ya será tarde. En febrero seguramente veremos al consejero de Sanidad contestando a preguntas sobre la sexta ola cuando esperemos que la misma haya pasado a mejor vida o quizás estemos en el inicio de la séptima.

Insisto: revisarlo no creo que esté de más. Aunque la revisión la hagan en febrero con vistas a enero de 2023.