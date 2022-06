Parking insano

No me digan que no deja de ser curioso que en plena era de la tecnificación, la ordenación urbanística, la regulación, o mejor dicho, la burocratización de la vida, y la creciente mercantilización de todo cuanto se mueva sobreviva, cual ventana al pasado, un servicio de aparcamiento en solares de tierra, mondos y lirondos, organizado por gorrillas, y vinculado a uno de los complejos hospitalarios más importantes de Canarias, el que forman el Hospital Insular y el Materno Infantil.

No, no los usamos para aparcar cerca de las fiestas del pueblo. O para ir al mercadillo. Son hoy por hoy nuestro mejor recurso para dejar nuestro coche sin sentirnos estafados cuando, insisto, tenemos una cita en el hospital o, sobre todo, necesitamos hacer turnos junto a un enfermo ingresado. Benditos solares y benditos gorrillas. No sé cómo no se los ha comido ya el apetito insaciable del mercado. O el del Ayuntamiento, que, dicho sea de paso, a veces no tengo claro si comparte sus mismos intereses.

Sin ese precario servicio, más propio de la Gran Canaria de los 70 u 80, estaríamos a merced del insultante abuso al que nos somete el edificio de aparcamientos con el que el Cabildo dotó en su día a esta zona hospitalaria, con tarifas más propias de una meca turística que de un servicio asociado a un complejo sanitario. La queja no es ni mucho menos nueva ni original, sin embargo, no por ello ha de dejar de repetirse.

Nos han contado que se firmó un contrato y que sus condiciones ahora no pueden alterarse, pero cuesta creer que un estado del bienestar consienta semejante dislate. Los que mandan lo deben ver tan injusto que miran para otro lado con estos solares. Eso les ha debido mantener a salvo. Y gracias.