«Papá, ¿vamos al sur de Lorenzo?»

Aún me cuesta asumir lo sucedido. Cuando Vanesa Delgado me notificó telefónicamente el fatal desenlace y de inmediato Zoilo Alemán me lo corroboró con otra llamada, un cúmulo de sentimientos han rondado por mi cabeza desde el día de ayer. Lorenzo Ortego nos ha dejado, pero su figura seguirá siempre muy viva. Su sonrisa, su profesionalidad, su predisposición por echar una mano, su cariño y su entrega seguirán llenando nuestras retinas.

Lorenzo siempre seguirá ligado a mi familia desde lo más profundo del corazón. Esos primeros chapoteos de mis hijos, Pablo y Jorge, en la piscina del Vital Suites se transformaron cada verano en unas ganas enormes por trasladarnos al sur, o mejor dicho «al sur de Lorenzo», como así conocían y siguen conociendo mis hijos el complejo que dirigía Lorenzo. Él fue viendo cómo los niños crecían año a año cuando acudíamos a disfrutar de un entorno entrañable y de un lugar que él fomentaba y promocionaba de una manera única. Lorenzo Ortego era un embajador de Gran Canaria. Los que visitaban la isla y se alojaban en el Vital encontraban una persona entregada a ofrecer lo mejor de sí y a que la estancia se convirtiese en una experiencia irrepetible.

Estas últimas semanas habíamos estado en permanente contacto, con centenares de WhatsApp, con el deporte como hilo conductor, en el que demostrabas tu gran talante y tu extraordinario sentido del humor a pesar del machaque al que te estaba sometiendo. Estabas en una nueva etapa en tu vida, con nuevos planes y nuevos retos, con una ilusión enorme que ahora se ha visto truncada, pero los que te añoramos, que somos una legión, mantendremos viva tus enseñanzas y tu forma de apreciar de la vida.

Pablo y Jorge seguirán recordando «el sur de Lorenzo» y mi familia al completo te tendrá presente en un lugar destacado, porque con nosotros siempre te comportaste como realmente eras, una bellísima persona. Son horas de lágrimas, de recuerdos, de pena, de no saber por qué, pero también de abrazos y de anécdotas llenas de un cariño eterno.

En el Estadio de Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, por las carreteras de la isla en bicicleta o en las pistas de pádel. Lorenzo era un apasionado del deporte, un enamorado de su tierra que aprovechaba su profesión para convertirse en un anfitrión único. Ya no te encontraré en Montebravo, no te molestaré con mis WhatsApp y no te veré en tu Vital, pero nunca te olvidaremos. Descansa en paz, amigo.