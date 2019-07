Panenka y la UD

La propuesta editorial de Panenka resulta, sin duda, una interesante retrospectiva para los amantes del fútbol, que complementa otros especiales anteriores dedicados a los setenta o a los ochenta. Y en la que los responsables de Panenka, el fútbol que se lee, no se han olvidado de la Unión Deportiva Las Palmas más gloriosa. Agradezco ese detalle a Roger Xuriach, coordinador de la revista, y, asimismo, que me encargara la realización del reportaje en torno al equipillo.

Pasión

Buen juego

Eso lo confirma León en la revista Panenka. Defendiendo la enorme calidad de nuestro fútbol y la reacción positiva de los públicos de todos los estadios «en reconocimiento a nuestra manera de jugar». En ese sentido, el inolvidable número 7 amarillo destaca victorias en todos los campos, incluido el Camp Nou. Solo se les resistió el Bernabéu, por no hacer buenos partidos -no sé si condicionados por el lugar, aunque todavía Jorge Valdano no había formulado su teoría sobre el miedo escénico- o, en alguna ocasión, por factores externos al buen juego.

«El jugador canario no solo golpea el balón, o regatea, o da un pase de cinco o quince metros. Tiene que hacer siempre algo diferente que termine siendo bello. Y da lo mismo que los jugadores de ahora jueguen en superficies sintéticas desde los cinco años. Hay algo que no se aprende y que reconocemos en todos los grandes futbolistas canarios: son creativos, imprevisibles y se toman su tiempo para encontrar ese camino que solo encuentran los genios o los que no se conforman con repetir lo que hace todo el mundo». Esto afirma el escritor Santiago Gil en su prólogo a mi libro El fútbol canario. Identidad, Valerón y otros desmarques. Valoración que comparto, aunque hoy nuestro fútbol, por distintas razones, no pase por sus mejores momentos.

En distintas ocasiones he señalado que mi álbum de las mejores estampas futboleras tiene un espacio reservado para la Unión Deportiva Las Palmas de finales de los años sesenta del siglo XX hasta comienzos de los ochenta. Los años sesenta fueron, sin duda, una época extraordinaria para la UD y, por extensión, para el fútbol canario. Con un equipo de cantera que jugaba muy bien al fútbol y que hacía disfrutar al público del Insular y de otros campos por la calidad técnica de sus jugadores y la belleza de su propuesta futbolística. Ganar jugando bien a la pelota. Triunfar jugando bonito. Como señala la revista Panenka: «La Unión Deportiva Las Palmas rozó la gloria en los 60 con un juego que maravilló y demostró a todos cuál es el estilo canario».