Pandemia de videntes

Saber lo que va a pasar es una legítima aspiración humana. Si sabemos lo que ocurrirá podremos prepararnos, anticipar acciones y evitar las consecuencias. La realidad, sin embargo, es que en la vida no podemos conocer el futuro con la certeza que desearíamos o, incluso, la que necesitamos. Sí podemos, sin embargo, contar con las probabilidades y los pronósticos, y con ellos, tomar decisiones razonables. Pero siempre hay un margen de error, razón que aconseja no jugar a ser videntes, máxime cuando la decisión no consiste en llevar o no el paraguas en previsión de la lluvia, sino vaticinar de forma rotunda la victoria contra un virus, lacra que como hemos visto casi todos los días de esta pandemia.

Aún así, la clase política, y no solo la canaria o española, se empeña una y otra vez en adelantar acontecimientos para que la economía no se resienta más de lo que la globalización la destruyó. Esta es la versión que más les favorece, aunque siempre cabe la posibilidad de que, en realidad, sean lo que dan la impresión de ser.

Quizás algún día sepamos en realidad cuánto nos ha costado la covid-19, y no me refiero solo a haber hecho ricos a unos comprando mascarillas o epis o vacunas a precio de oro, sino al coste social. Las miles de personas que se han quedado con menos de lo puesto, pero especialmente las que han fallecido porque, como sociedad, no la hemos sabido cuidar.

Tras meses de confinamiento y una carrera para vacunarnos, nos plantamos en diciembre con una sexta ola que, solo en Canarias, ha cegado la vida a medio centenar de personas. Esas muertes no tenían que haberse producido, ni las que, probablemente, vendrán los próximos días. Pero se produjeron y se producirán porque, mientras tanto, seguimos jungando a creernos que el certificado covid funciona como un escudo contra el virus.