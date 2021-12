El pacto de Madrid

Isabel Díaz Ayuso ya tiene apoyos para sus presupuestos autonómicos. Los sacará adelante con el apoyo de Vox, partido que también hizo posible su investidura. A veces se nos olvida este detalle y parece como si en Madrid no hubiera otra voz que la de la presidenta. Y vaya si n o es así...

Menciono ese acuerdo presupuestario porque es relevante en un momento de máxima tensión entre Díaz Ayuso y la dirección nacional de su partido, personificada en Pablo Casado y, sobre todo, Teodoro García Egea. Yse supone que en la hoja de ruta de Génova está desmarcarse de Vox y crecer precisamente en votos por la derecha más conservadora, o por la ultraderecha, como se prefiera decir, al tiempo que también se pesca en las escasas aguas que quedan en el centro liberal que representó en su día Ciudadanos. Recordemos incluso que entre Santiago Abascal y Pablo Casado hubo una ruptura abrupta con motivo de la moción de censura presentada por Vox, con una ofensiva dialéctica del presidente nacional del PP en aquella sesión parlamentaria.

Con ese escenario como telón de fondo, Díaz Ayuso ha evidenciado nuevamente que va por libre. Ysu acuerdo con Vox es un aviso a navegantes a Casado, que ya empieza a sospechar que la presidenta madrileña será un problema todavía mayor si en las próximas elecciones generales no logra un acuerdo para gobernar. Un acuerdo que teóricamente pasaría por una coalición de gobierno con Vox, que es justo lo que ha hecho Díaz Ayuso. ¿Estaría dispuesto Casado a quedar fuera de La Moncloa para no pactar con Vox? ¿Haría lo que recomiendan los partidos conservadores y de centro en el resto de Europa, esto es, un cordón sanitario en torno a la ultraderecha? Me incluyo entre los que piensan que, si los números lo permiten, habrá una alianza estatal entre el PP y Vox. Es más, sospecho que si Casado pone reparos a esa fórmula, será desplazado ipso facto por buena parte de los suyos y también por los apoyos empresariales y mediáticos a dicha fórmula. En cuanto a Vox, mal se le presentaría su futuro si se desmarcase del PP en las Cortes e hiciera posible otro Gobierno de izquierdas sumando a PSOE, Podemos y diversas fuerzas nacionalistas.

Estamos, por tanto, ante dos partidos que saben que están condenados a entenderse pero que a nivel nacional precisan de parecer enfrentados. Y estamos ante una presidenta madrileña que va por libre y que escenifica en Madrid lo que puede ocurrir a nivel nacional. No verlo es engañarse al solitario.