Un punto de inflexión para la vivienda en Canarias

Cuando iniciamos esta legislatura, nos encontramos un escenario complejo en materia de vivienda. Canarias carecía de una estrategia real en materia de vivienda, de un ... programa claro y de herramientas activas capaces de dar respuesta a un problema que llevaba años creciendo sin control. Las necesidades se habían multiplicado y, sin embargo, no existía ni la planificación ni los instrumentos que permitieran abordar el desafío con solvencia.

Éramos conscientes de que no bastaba con una sola medida ni con un único enfoque. Era necesario atacar el problema desde varios frentes, activar medidas rápidas que aliviaran la situación más urgente y, al mismo tiempo, poner en marcha reformas estructurales que transformaran de verdad el mercado de la vivienda en Canarias. Esa ha sido nuestra hoja de ruta desde el primer día.

Por un lado, impulsamos y dimos continuidad a actuaciones de respuesta inmediata: ayudas al alquiler, Bono Joven, incentivos fiscales y nuevos programas de acceso a la vivienda.

Estas medidas han permitido dar oxígeno a muchas familias mientras avanzamos en el resto de objetivos. Próximamente también pondremos en marcha, junto a Provivienda, el proyecto piloto de 'Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible', orientado a incorporar viviendas vacías de propietarios particulares al mercado del alquiler con precios limitados y condiciones equilibradas, para ofrecer garantías, incentivos y acompañamiento tanto a propietarios como a inquilinos, permitiendo activar viviendas en desuso y facilitar alquileres entre un 20% y un 25% por debajo del precio de mercado, entre otros.

Los resultados empiezan a notarse y los próximos serán aún más visibles

Pero lo esencial, y lo más difícil, estaba en la transformación de fondo. Hablamos de construcción pública, de la promoción de vivienda asequible incentivada, de la simplificación administrativa, de la movilización de la RIC y de la creación de marcos normativos que no existían. Estas políticas requieren tiempo, coordinación y valentía. Son las que quizá menos se ven al principio, pero son las que realmente cambian el escenario a medio y largo plazo.

Ha sido en este contexto donde la celebración del Primer Congreso de Vivienda de Canarias ha tenido un valor especial. No porque haya marcado el inicio de nuestro trabajo, ese comenzó desde el minuto uno, sino porque nos ha permitido contrastar con expertos y agentes del sector que el camino emprendido es el adecuado. Administraciones, universidades, empresas, cooperativas, colegios profesionales, organizaciones del tercer sector y especialistas jurídicos, técnicos y económicos han compartido análisis, propuestas y alertas que hemos escuchado con atención. Todo el equipo de la Consejería, del Instituto Canario de la Vivienda y de Visocan hemos tomado nota de lo que funciona y, por supuesto, de lo que debemos mejorar.

El Congreso, además, se concibió como un espacio público y abierto, en el que cualquier persona o entidad interesada podía inscribirse y participar. Esa ha sido siempre nuestra manera de trabajar: abrir canales, escuchar perspectivas diversas y construir soluciones desde el diálogo y el equilibrio entre todos los actores implicados. Solo desde ese equilibrio entre lo público y lo privado, entre la planificación institucional y la mirada de quienes viven la realidad en primera persona, es posible construir políticas de vivienda eficaces y sostenibles.

Hoy, por primera vez en muchos años, Canarias tiene promociones en marcha, un marco normativo más ágil, más presupuesto que nunca y una estrategia definida. Los resultados empiezan a notarse y los próximos serán aún más visibles. Si mantenemos el ritmo actual, 2025 puede convertirse en el mejor año de construcción de vivienda en Canarias desde 2009, y esto no es fruto de la casualidad, sino de una política trabajada junto al sector, junto a la sociedad. Una política que entiende que la vivienda no son ladrillos ni cifras, sino que son proyectos de vida, estabilidad para los canarios y canarias, oportunidades para los jóvenes, tranquilidad para los que tienen que afinar un alquiler, seguridad para los propietarios y para quienes quieren quedarse en su tierra.

Creo profundamente en la capacidad de este Archipiélago para transformarse cuando decide hacerlo. Lo hemos demostrado estos dos años, y lo seguiremos demostrando con la misma determinación, la de mover lo que estaba quieto, corregir lo que no funcionaba y construir, paso a paso, un sistema que ofrezca seguridad, estabilidad y oportunidades a las personas que han nacido aquí. No hay un compromiso más importante y fuerte que ese.

Canarias se está moviendo, y lo hace con una dirección clara: que la vivienda deje de ser un problema estructural para convertirse en una prioridad permanente del país. Ese es nuestro compromiso y ese es el camino que, tras el Congreso y tras meses de trabajo, sabemos que debemos seguir recorriendo. Con firmeza, con diálogo y con una convicción absoluta: esta vez, sí, estamos construyendo el cambio que Canarias necesita.