Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de diciembre de 2025
Tribuna libre

Un punto de inflexión para la vivienda en Canarias

Canarias se está moviendo, y lo hace con una dirección clara: que la vivienda deje de ser un problema estructural para convertirse en una prioridad permanente del país

Pablo Rodríguez

Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y secretario

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:00

Cuando iniciamos esta legislatura, nos encontramos un escenario complejo en materia de vivienda. Canarias carecía de una estrategia real en materia de vivienda, de un ... programa claro y de herramientas activas capaces de dar respuesta a un problema que llevaba años creciendo sin control. Las necesidades se habían multiplicado y, sin embargo, no existía ni la planificación ni los instrumentos que permitieran abordar el desafío con solvencia.

