Precisamente en el Día de Difuntos, entra en el móvil un mensaje de voz de alguien que prefiere contarlo así porque le cuesta escribirlo: ha fallecido un amigo común de hace muchos, muchos años. A sus 56 años, un tumor cerebral puso fin a su vida.

Pablo Quevedo era periodista. Coincidimos en los primeros días de estudios en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, en la rama de Periodismo, en Madrid. Y durante cinco años compartimos tiempo, estudios, alguna que otra fiesta y, por supuesto, amigos: José Manuel, Laura, Teresa, Mari Mar y, por supuesto, Ana.

Teníamos en común lo que el huevo y la castaña pero seguramente por eso nos caímos bien. Un castellano de Cuéllar amante de los toros hasta el tuétano y un grancanario que no distinguía entre un toro bravo y una vaquilla seguramente no tenían mucho de lo que hablar pero resulta que sí. Incluso trató de llevarme por el sendero de la tauromaquia, con visita incluida una tarde a la plaza de Las Ventas, en Madrid. Le agradecí el esfuerzo pero digamos que no cayó en terreno abonado la semilla que intentó sembrar. Seguramente porque el sol de justicia que había en la plaza nubló mi capacidad de ver el arte que él sí veía.

El nombre de Pablo Quevedo apareció en las páginas de unos cuantos periódicos de solera en la profesión en la península. Como también su firma en publicaciones especializadas sobre tauromaquia y su voz en alguna emisora de radio. Volvimos a hablar en varias ocasiones a cuenta de asuntos informativos, en esos momentos extraños en la profesión en que tropiezas con una noticia que resulta que te lleva al sitio menos insospechado y allí recuerdas que hay alguien con quien trabaste amistad. Así quedó la cosa hasta el mensaje de audio de ayer.

Evidentemente, tras la noticia recibida se agolparon los recuerdos: Pablo fumando como un carretero en aquellas aulas en las que se podía fumar; Pablo jugando a las cargas al mus cuando yo hacía de espectador, pues nunca entendí ese juego ni la pasión que genera; Pablo y unos cuantos más tomando 'minis' en la zona de Moncloa al terminar los exámenes y Pablo tratando de explicarme la diferencia entre un lechazo bien hecho y uno malo.

Son estos sobresaltos telefónicos los que ayudan a recordar de qué va esto de la vida, lo prioritario y lo accesible, lo importante y lo relativo. Y también lo inevitable. La muerte es parte de la vida y en estos días de difuntos brindo por los años vividos con Pablo. Salud, amigo.