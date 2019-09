Otro ejemplo de lo que no debemos hacer

Ya nos pasó con Julen, caído al pozo de Totalán; tres cuartos de lo mismo con el pequeño Gabriel y su mundo de pececitos y no iba a ser menos con Blanca Fernández Ochoa y su muerte. Llueve sobre mojado; pronto se secará el recuerdo y llegará otro hito informativo en el que sospecho que nuevamente no estaremos a la altura de las circunstancias. Y lo digo en primera persona del plural porque lo fácil es disparar contra un tercero y no asumir que es la profesión en sí la que no sabe aprender de los errores; más bien es al contrario: los replica y multiplica.