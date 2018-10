Otra vez la cuestión social

España en la poscrisis actual revive la cuestión social. La misma que marcó buena parte del siglo XIX y XX con la sociedad de masas, el proletariado y la escasez. Y fue, sin duda, el gran problema del país. Estos días se encuentra en cartelera La sombra de la ley. La película está ubicada en los años veinte, poco antes del pronunciamiento de Miguel Primo de Rivera, y retrata la Barcelona de la burguesía, los obreros, las huelgas y las fábricas con el escenario de fondo del conflicto de Marruecos; bajo la certeza de que aquella sociedad no puede seguir así y que se huele, como finalmente ocurrió, que de un momento a otro aquello estallará provocando una Guerra Civil. Una sociedad podrida y sin valores donde muchos hacen caja y unos pocos mantienen vivos sus ideales; es más, aún no somos conscientes de las tropelías que se hicieron a cuenta de las tropas en Marruecos al calor de un falso patriotismo de billetera. Al largometraje no le falta acción, de hecho le sobran algunas balaceras, ni tampoco es la gran obra del año, pero es interesante tenerla presente si se quiere seguir premiando el buen cine español frente a las superproducciones del exterior. El reparto no está nada mal y sobresale el protagonista (un supuesto policía enviado desde Madrid como refuerzo) encarnado por el actor Luis Tosar.