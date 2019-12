Otra forma de movernos

Esta vez fue el derrumbe de un muro en la GC-1. Sin embargo, a pesar de suponer un contratiempo excepcional aunque previsible por los síntomas que había evidenciado la vía, esta incidencia no fue el origen del caos. Es la consecuencia de una masificación insostenible que aflora cada vez que hay una eventualidad en la principal arteria de Gran Canaria. Semanas antes fue el desfondamiento de la Avenida Marítima, pero cada día pasa algo que se traduce en atascos kilométricos y una realidad insoportable.

Esta vez tocó un muro de contención. Y todos nos dejamos parte de nuestra juventud atrapados en el habitual embudo de Telde a La Laja, encarcelados en la rotonda de Belén María, atrapados en la cremallera de Torre Las Palmas o en el famélico túnel de Julio Luengo. Para cualquier conductor sufrir un atasco a diario es el peor de los castigos. Y las administraciones que permiten estos atascos son culpables de todos los males. Por eso resulta paradójico que solucionar los problemas de tráfico no sea la prioridad de cualquier político.

Como no hay manifestación por este motivo, a los representantes públicos les importa menos. Y solo piensan en obras faraónicas para salir en la foto. Como el tren. Diferente sería si los conductores cortáramos el tráfico varias horas. Pero somos buenas personas. Pagamos nuestra frustración a bocinazos, con la pareja al llegar a casa o con los compañeros del otro lado de la mesa. No se puede perder el tiempo en anunciar lo que no se hace. Son obras fundamentales y necesarias, que se presentan como caprichos caros por aquellos que se trasladan en coche oficial.

Sin embargo, la culpa no es solo de las instituciones por inacción. También somos responsables los que viajamos solos en nuestros coches y pretendemos aparcar cada día delante de nuestros lugares de trabajo, de ocio o nuestras casas. La solución, además inversión pública en infraestructuras, está en un cambio social en la movilidad.