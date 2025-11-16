Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 16 de noviembre de 2025
Una Ley de Residencia para Canarias

Puede llamarse Ley de Residencia, puede ser limitar la venta de viviendas a no residentes o puede ser otra herramienta que suscite consenso y unidad política, pero desde luego algo hay que hacer de manera urgente

Óscar Hernández

Presidente de Municipalistas Primero Canarias

Domingo, 16 de noviembre 2025, 06:00

Canarias siempre ha sido tierra de encuentro. A lo largo de su historia, desde los primeros pobladores norteafricanos hasta la actualidad, el Archipiélago ha recibido ... a gentes de todos los rincones del planeta. Se cuentan por miles los europeos, latinoamericanos, asiáticos o africanos que en los últimos tiempos se han afincado en las Islas, nuevos residentes que encontraron aquí el lugar idóneo para una vida mejor. Esta diversidad ha dado forma a una sociedad abierta, tolerante y cosmopolita, orgullosa de su carácter hospitalario. Sin embargo, la misma apertura que constituye una de nuestras mayores virtudes comienza hoy a convertirse en un desafío que pone a prueba la sostenibilidad del territorio y nuestro modelo de convivencia.

