Oramas y la llamada de Ábalos

La clave canaria de la jornada parlamentaria de ayer fue el tanto que logró o supo vender Ana Oramas a cuenta de la extensión de los ERTE de las empresas turísticas hasta que retorne lo más parecido a la normalidad. Algo primordial en el archipiélago. Ahora bien, en términos políticos lo llamativo es que te llame (en nombre del presidente, tal como Oramas se encargó en subrayar) José Luis Ábalos. Podría decirse que, en condiciones habituales, cualquier Gobierno desea ampliar los respaldos a su favor (especialmente cuando pierde otros, léase ERC) pero ese tipo de gestiones las hace el mandamás o portavoz del grupo parlamentario de turno. No fue el caso. A Oramas le entró en el móvil el número de Ábalos que es, a la postre, no solo el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (que no es cualquier cartera) sino uno de las personas más próximas a Pedro Sánchez y, ¡ojo al dato!, el secretario de Organización del PSOE.

Por lo tanto, una mala noticia para Nueva Canarias que enfría sus expectativas en medio del runrún de inestabilidad. CC es su principal competidora, al menos hasta ahora, por lo que darle el PSOE este protagonismo a Oramas no pasa desapercibido para Román Rodríguez. Ya la maquinaria de CC se pondrá a toda máquina a lucir en el escaparate que la prolongación de los ERTE viene a ser lo que fue en los viajes el 75% del descuento de residencia que en su día arrebató Pedro Quevedo.

Divide y vencerás. Una máxima que Ángel Víctor Torres le viene bien para ganar enteros en su gobernabilidad. Eso sí, el riesgo del abrazo de oso crece exponencialmente para Nueva Canarias. Que cada uno haga sus cálculos. Pero Oramas ha sabido sacarle rédito a la situación. O, dicho en términos futbolísticos, a la portería vacía que le dejó Ábalos para que solo tuviera que empujar el balón a la red. La moraleja, aparte del sinsabor para el nacionalismo de corte progresista, es que la próxima vez será si acaso mejor partir la negociación desde la abstención para así forzar que luego Ábalos descuelgue el teléfono. Si ya das tu apoyo, por muy crítico que sea, decae el interés del interlocutor que encima se permite el gusto de darle oxigeno a tu contrincante. Si a esto le sumamos que Torres participará en breve en un encuentro mediático con Fernando Clavijo, en el que no tenía necesidad ninguna, pues en este formato y justo ahora el protagonismo lo ganará Clavijo y Torres no tiene nada que ganar, pues el tablero y sus piezas ya está montado. Y esto, cuando menos, suena a que el PSOE quiere darle alas de algún modo a CC. Insisto: divide y vencerás.