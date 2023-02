Oportunidades Actuales

consolidando la atribución de carácter negativo (con matices distintos) al concepto de crecimiento económico, haciendo necesario compensar esta tendencia añadiendo valores (crecimiento sostenible, verde, equilibrado, inclusivo...) al concepto original. Adicionalmente y en su detrimento, el término se ha situado en el centro del debate teórico sobre las limitaciones absolutas o no del crecimiento, consecuencia de la condición de recursos disponibles finitos y en oposición a la capacidad tecnológica de evitarlo.

En el campo que aquí nos ocupa, el concepto de Crecimiento Azul se ha ido transformando en Economía Azul, lo que ha permitido de alguna forma liberar del debate y de la carga peyorativa el término.

Sin embargo, el crecimiento en este contexto debe entenderse como consecuencia de la realidad objetiva que lo demanda: las cifras del paro y de renta per cápita en Canarias, sometidas a los avatares macroeconómicos internacionales, se mantienen en niveles que deberían ser inaceptables. La realidad y perseverancia histórica de ambas cifras en los niveles más bajos del país han tenido como consecuencia la desaparición absoluta y probablemente definitiva del reto social colectivo de alcanzar «el pleno empleo» y el más reciente desde la entrada en la Unión Europea: alcanzar la renta per cápita media de la Unión. La realidad es consecuencia directa de la acomodación a la naturaleza histórica de la actividad económica en las islas, donde ha faltado la capacidad o voluntad de resistir y desacoplar, en alguna medida, la economía propia de los factores externos sobre los que no se tiene ninguna capacidad de influencia.

El concepto de 'monocultivo' como definidor de la actividad económica de Canarias (responsable de las mayores épocas de bonanza y crisis históricas), es perfectamente conocido.

Afortunadamente, el turismo como «monocultivo actual» tiene la enorme ventaja (en contra de lo que se pensaba en los años 60/70) de ser una actividad económica de la mayor solidez, que se ve reforzada en Canarias por las condiciones naturales actuales y posición geográfica respecto de los mercados emisores europeos, por lo que sus crisis no han llegado a la magnitud de otros monocultivos históricos anteriores. En la actualidad, el propio concepto de monocultivo lleva implícito el camino para afrontar su realidad y la primera consideración que es imprescindible hacer es: que las implicaciones del monocultivo se mejoran añadiendo 'otros cultivos' y no combatiendo o dañando el monocultivo de éxito: en Canarias, sin duda el turismo.

En definitiva, la diversificación económica es la fórmula necesaria conocida, discutida, anunciada y deseada, que sin embargo no termina de producirse y probablemente lo que es peor, no se ven indicios de que se esté construyendo de alguna manera. De forma muy simplificada, para que sea posible requiere conocer bien las capacidades y potenciales propios, además de una organización socioeconómica capaz de identificar las oportunidades y de articular con la diligencia y determinación necesarias las estrategias, mecanismos y acciones necesarios para su aprovechamiento.

En este momento el mundo está cambiando drástica y aceleradamente, produciendo problemas y generando oportunidades en momentos y lugares dispersos irregularmente, pero también específicamente en Canarias y muy claramente en el ámbito del Crecimiento Azul.

La crisis del covid-19 mostró con claridad cómo el sistema portuario y el de las reparaciones navales de Canarias resistió y salió fortalecido, pero también que el sistema portuario canario requiere una estrategia más elaborada que le permita (con independencia de la titularidad: estatal, autonómica, insular o privada), impulsar, potenciar y fortalecer la solución de la realidad ineficiente resultante de poner en manos de gestores y planificadores del territorio la actividad económica compleja e internacional del sistema portuario. La transferencia de las competencias de Costas de la Administración del Estado a la CC AA está mostrando con claridad cuál es el camino que no se debería seguir.

La crisis también mostró con claridad los problemas de la excesiva dependencia de fuentes de suministro de todo tipo alejadas e incontroladas, lo que reenfoca la atención sobre la necesidad de potenciar las capacidades locales para el desarrollo de la acuicultura, la biotecnología marina e incluso las derivadas de una gestión de la actividad pesquera tradicional. Aquí no es necesario insistir en la incapacidad manifiesta y consolidada que para gestionar estas actividades existe en Canarias, con un marco regulatorio y de gestión que es imprescindible modernizar y reorientar.

La concatenación de la crisis del covid-19 con la guerra en Ucrania, sobrepuesta a la climática preexistente, ha abierto otro espacio para la diversificación económica en Canarias con la introducción de las energías renovables marinas, tanto en su uso local como para el desarrollo de capacidades de tomar parte en la cadena de valor industrial global.

De dimensión difícil de evaluar (pero sin duda relevante), es la actividad económica que se puede generar a partir de la producción de hidrógeno y otros productos relacionados a partir de la generación eléctrica en el mar.

A pesar de ser todas unas actividades nuevas y suficientemente diferentes, su desarrollo está siendo sometido a procesos de la misma naturaleza en cuanto a la ineficacia y falta de estrategia clara conocida y compartida (seguimos esperando 'la inminente' publicación de los Poem, sobre lo cual se empieza a extender 'el rumor' de que su publicación podría retrasarse algunos meses).

A estas enormes oportunidades azules, se añade quizás la de mayor potencial: el periodo de disponibilidad de fondos europeos de mayor cantidad e intensidad que ha habido nunca y que es difícil pensar que se puedan repetir al menos, en los próximos años: los fondos Next Generation EU que están resultando también de difícil gestión, empezando a objetivarse que de los dos ejes en los que se deberían producir efectos de importancia, se está concentrando en la financiación de medidas cualitativas y de mejora gradual, en detrimento de acciones disruptivas para el mejor aprovechamiento de las oportunidades.

Las acciones de mayor dimensión que se están poniendo en marcha en el conjunto nacional están teniendo muy poca repercusión en Canarias. Habría que confirmar y aunar esfuerzos para tratar de conseguir dirigir alguna acción de importancia, que permitan arrancar algunas de las capacidades de diversificación económica, no solo para la Economía Azul, sino para cualquiera que pueda conseguir el efecto diversificador necesario.