Ómicron ya está aquí

Más pronto o más tarde, al final ómicron iba a hacer acto de presencia en Canarias. No hay que rasgarse las vestiduras y tampoco esconder la cabeza bajo el suelo, como los avestruces. Cuando se trata de una pandemia y cuando no se cierran de manera radical, las fronteras, el virus acaba pasando de un lugar a otro. Sobre todo si, como desgraciadamente sucede, no hay una estrategia mundial de combate frente a la enfermedad, de manera que los países ricos van por un lado y el resto hace lo que puede.

Conviene recordar cómo llegó la covid-19 a España, porque a veces se nos olvida: el primer caso positivo se detectó en Canarias, con un turista alemán que llegó acompañado de varios amigos a pasar unos días de vacaciones en La Gomera. Conviene también tener presente el primer confinamiento grupal en nuestro país:el hotel de Adeje, en el sur de Tenerife, con unas 700 personas, entre turistas y trabajadores, encerrados a cal y canto, en una experiencia pionera en España en aquel momento.

Después llegaron otras variantes de la enfermedad y también pasaron por aquí. Es el signo de los tiempos y no cabe otra cosa que asumirlo, como también hay que asumir que durante una temporada larga toca insistir en la prudencia, en el respeto a las pautas avaladas por los epidemiólogos y no desesperarnos ante la continuidad en el tiempo de una batalla sanitaria que está siendo larga y que lo será todavía más.

Mientras, lo que sigue faltando es esa estrategia a escala planetaria. Desde el sur de África varios gobiernos salieron al paso de la decisión europea de poner fin de manera inmediata a los viajes, apuntando que se les estaba criminalizando sin datos científicos para ello. Pero fue un cierre aéreo bastante poco eficaz, pues con un par de escalas se superaba el problema. Sobre qué hay que hacer, cómo y con qué plazos ante esa variante y otras que puedan aparecer, ni la Organización Mundial de la Salud ni las instituciones supranacionales, como es el caso de la Unión Europea en la parte que nos tocan, consiguen ponerse de acuerdo y sacar a los ciudadanos de la duda.

Por eso digo que no hay que rasgarse las vestiduras por la presencia de ómicron en Canarias. ¿Era evitable? Sinceramente, con el marco regulatorio actual y si no queremos volver al 'turismo cero', resulta casi imposible poner coto al coronavirus. Es lo que hay... pero la resignación no debe ocultar que ha habido dejación a nivel internacional.