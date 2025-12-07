Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 7 de diciembre de 2025
Crecimiento azul

Reserva de La Graciosa, 30 años

El éxito general de la fórmula viene impulsando muchas iniciativas para la declaración de nuevas Reservas en el conjunto del Estado

Octavio Llinas

Expresidente de la Fundación Innovamar

Domingo, 7 de diciembre 2025, 06:35

Este espacio de protección, en términos precisos: Reserva Marina de Interés Pesquero de la Graciosa y de los Islotes del Norte de Lanzarote (Archipiélago Chinijo), ... cumple este año el trigésimo aniversario de su creación en 1995, en el marco de la Ley de Pesca Marítima del Estado (Ley 3/2001) por Orden del Ministerio de Pesca del 19 de mayo (para el 40% de su superficie situado en aguas exteriores) y Decreto del Gobierno de Canarias de 24 de marzo (para el 60% restante situado en aguas interiores).

