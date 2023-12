ONUDI premia a una empresa tecnológica en Canarias

El pasado 6 de noviembre, la empresa Water2KWKV obtuvo el primer premio de la Convocatoria de la Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI (Global CALL 2023), en la categoría de Hidrógeno Verde. Para entender adecuadamente el significado de este premio se debe saber quién lo convocó, cómo fue la convocatoria y qué se ha premiado en este caso:

ONUDI (UNIDO por sus siglas en inglés) es un organismo especializado de las Naciones Unidas, establecido por la Asamblea General en 1966 como organización específica para promover, dinamizar y acelerar el desarrollo industrial, en 1979 se constituyó como organismo especializado y pasó a ser un organismo de la ONU plenamente autónomo en 1986. En la última referencia (18 de agosto de 2023), 172 países son miembros de esta organización. Su mandato específico se recoge explícitamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. El conjunto de actividades de ONUDI para desarrollar y alcanzar este objetivo concreto, son además una contribución efectiva al resto de los ODS.

ONUDI organiza sus actividades en cuatro líneas específicas de impulso y promoción: Cooperación técnica; servicios de asesoramiento e impulso político para la industria; la estandarización, normalización y fomento de la cooperación y asociación para la transferencia de conocimiento y tecnología.

Desde esta organización se convocó el Global Awards 2023 en 3 categorías específicas en temas que son críticos para responder a la crisis energética y climática: El hidrógeno verde, eficiencia energética y la innovación en energía limpia, que se entienden temas básicos para contribuir a responder a la crisis actual. En esta convocatoria según la información disponible, se han presentado más de 300 propuestas originarias de más de 60 países, lo que sin duda señala con claridad la importancia y significación del premio alcanzado por la empresa WATER2KW como mejor solución técnica para la producción de hidrógeno verde con su tecnología patentada H2umidity.

El concepto industrial premiado se caracteriza por:

* Generar agua a partir de la humedad ambiental.

* A partir del agua captada producir hidrógeno por electrolisis usando electrolizadores PEMWE o AEMWE de última generación.

* Con el hidrógeno producido (proveniente de la captación de humedad ambiental y la electrólisis inicial), generar electricidad mediante pila de hidrógeno.

* El dimensionamiento de captación combinado con el almacenamiento de hidrógeno adecuado (tanto como gas como en estado sólido mediante hidruros metálicos) permite la disponibilidad de producción eléctrica 24/7.

* El oxígeno residual de la electrólisis se utiliza a conveniencia para la producción de agua oxigenada como producto final y/o para enriquecer el aire introducido en la pila de combustible para aumentar la eficacia de la producción.

* El calor residual del generado en el proceso se utiliza para mejorar el rendimiento del sistema (cuando las características climáticas del emplazamiento lo hacen necesario), o se pueden dirigir directamente a usos externos.

* El sistema puede producir exceso de agua (en relación con la necesidad para la producción de hidrógeno y electricidad), que se puede dirigir directamente al consumo humano o industrial.

* El sistema está concebido de forma modular, lo que permite soluciones específicas para necesidades de cantidad de hidrógeno desde pocos kilos a 1.000 kg/día. La operación simultánea de módulos permite alcanzar grandes cantidades de hidrógeno adaptadas a las necesidades.

* El sistema no genera residuos por lo que es 100% sostenible. El análisis de las características de la tecnología H2umidity por un jurado cualificado de nivel internacional fue la base para el otorgamiento del primer premio como la mejor solución técnica para la producción de Hidrógeno Verde a la empresa WATER2KW.

La empresa WATER2KW es una PYME innovadora de origen canario instalada en Gran Canaria y Madrid que, como otras en el mundo, se esfuerzan en convertir una buena y contrastada idea técnica en una industria capaz de hacerlo posible una aportación disruptiva y significativa para la solución de problemas importantes y urgentes en el mundo,

La cuestión importante que se plantea en este caso (magnífico y concreto) es: Si las dificultades directas de poner estas actividades en marcha son muy parecidas, porqué las posibilidades reales de materializarse dependen en gran medida de dónde se tratan de desarrollar. Es perfectamente conocido los países y dentro de los países los espacios territoriales donde puede ocurrir con mayor facilidad y donde no.

Esa diferencia 'geográfica' de posibilidades de prosperar las actividades económicas en general e industriales en particular, se pueden definir de forma simplificada en 'contexto' (entendiendo este término como el resultado de condiciones económicas, sociales, institucionales, marcos normativos, existencia de personal y empresas necesarias disponibles en cantidad y calidad suficiente…).

Cabe preguntarse y dado el caso concreto, si Canarias es un buen 'contexto', la respuesta es clara, conocida y de gran consenso: 'no lo es'. También es cierto que esta respuesta clara rotunda y conocida ha impulsado a algunos Cabildos a poner en marcha instrumentos y procedimientos para ayudar a mejorar la situación y algunos efectos (aunque limitados empiezan a detectarse), pero es necesario que se mantengan y refuercen estas iniciativas de apoyo. No podemos perder de vista que hay dos cuestiones de especial relevancia y críticas que deben ser abordadas y sin las cuales no será posible que el 'contexto' cambie realmente:

La simplificación drástica de la burocracia de toda clase que se empeña en dificultar e imposibilitar el desarrollo de prácticamente cualquier clase de iniciativa mínimamente innovadora.

Prácticamente de la misma dimensión) si no mayor), es el impulso en la consideración del criterio de riesgo, tanto en la aportación de capital como en las ayudas a este tipo de proyectos. En este campo de riesgo, debe atraerse al sector privado cualificado y curtido en su gestión propiciando la cooperación público-privada que permita aprender y ampliar el volumen de esfuerzo.

El 'contexto' positivo (donde existe), se puede estudiar cómo se ha producido y analizar qué elementos son extrapolables a otros espacios y cuales son específicos y por tanto no transferibles. Lo que se debe hacer cuando se tiene intención de mejorar o crear en lugares donde no existe, como es el caso de Canarias. También se ha de tener claro que donde hoy en día no existe el 'contexto', no se va a producir de forma espontánea o natural y que para crearlo se ha de competir con una multitud de espacios que lo están intentando.