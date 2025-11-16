Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 16 de noviembre de 2025
C7
Tribuna libre

Centros de Datos en el Océano

Oportunidad que, como sucede en todas las actividades emergentes derivadas de la Economía Azul requieren de acciones planificadas, previsibles y estables de cooperación público-privada

Octavio Llinás

Expresidente de la Fundación Innovamar

Domingo, 16 de noviembre 2025, 06:30

Comenta

Noticias recientes del proyecto liderado por Shanghai HiCloud Technology (HiCloud) en China, vienen a confirmar el interés y voluntad para la instalación de los elementos ... físicos de un centro submarino de datos (comercial o casi comercial) con energía eólica marina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  4. 4 Dos años preso un menor de Gambia pese a reiterar varias veces que no tenía 18 años
  5. 5 Los salarios de Canarias no crecen al ritmo de su economía y ya son los más bajos de toda España
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Noche apoteósica en Maspalomas: «Nos quedamos cortos con la previsión»
  9. 9 La plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria ya honra la memoria de Jerónimo Saavedra
  10. 10 El Winter Pride Maspalomas camina para reivindicar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Centros de Datos en el Océano

Centros de Datos en el Océano