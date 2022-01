Nuevas condiciones

Las cancelaciones y los aplazamientos están a la orden del día. Se trata de una consecuencia dolorosa, pero esperada, de la actual sexta ola de la pandemia de la covid-19 en el sector de las artes escénicas y musicales. Incluso, como sucedió con el rodaje de 'Mother' en la capital grancanaria, el séptimo arte tampoco ha estado ajeno a esta situación.

Luchar contra este 'gigante' es un imposible. Se pueden tomar todo tipo de medidas preventivas, pero el bichito dichoso que ha generado esta pandemia es muy escurridizo.

La mayor parte de las contrataciones que se están viendo afectadas –y las que quedan hasta que esta sexta ola entre en declive– se llevaron a cabo mucho antes de que el actual tsunami de contagios apareciera sobre el horizonte. Pero esto no significa que las instituciones públicas culturales se queden de brazos cruzados. Toca actuar de cara al futuro y para ello será clave blindar las contrataciones con cláusulas específicas anti-covid. La principal, se lo imaginarán a estas alturas, es que todos los artistas y técnicos de las compañías contratadas tengan que contar con su pasaporte covid. Y los que no lo tengan, que están en su derecho, actúen o ejerzan en otro lugar. Al menos no en los que se sufragan con dinero público. Lo que no puede volver a repetirse es que se tenga que cancelar un espectáculo el mismo día que se celebraba porque uno de los integrantes de la expedición no estaba vacunado y el resultado de la PCR necesaria para que pudiera viajar en avión dio positivo. Con todo montado, el equipo técnico en la isla y todo vendido según el aforo permitido. Ya está bien.