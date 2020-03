Noticias en tiempos de tanto ruido

Y todo espectáculo que se tercie necesita también al exhibicionista, el que mira y el escenario mediático. Como ejemplo, la manera en la que se ha tratado hasta ahora la crisis del coronavirus, donde la exageración y los bulos han desfigurado un problema real que se debe tratar con la rigurosidad que exige el servicio público que prestan los medios, tanto públicos como privados. Se celebran los ritos del consumo de grandes audiencias: hay que dar carnaza al espectador para que disfrute del espectáculo o se identifique, desde el miedo en este caso, con lo que se le presenta sin recurrir a su razón. Se compite por la cuota de pantalla, por vender más, por quien saca la exclusiva antes. Se trata de una pugna continua por dar primicias que no lo son. Por hacer protagonistas a quienes no lo merecen.

«La nueva forma de consumir noticias debe entenderse como una oportunidad y no una amenaza»

Ahí nos toca hacer una autocrítica gremial. Al margen del intrusismo salvaje que ha lastrado al periodismo, condimentado con que ha sido una de las profesiones más castigadas por la crisis económica y de valores de los últimos tiempos, no podemos dejar de asumir nuestra responsabilidad. Tampoco hay que culpar a la digitalización de la información. La nueva forma de consumir noticias debe entenderse como una oportunidad y no como una amenaza. Más pronto que tarde los medios de comunicación tradicionales, si no se suman a la transformación digital que se exige en todos los sectores, se convertirán en nostalgia romántica de lo que fuimos. Pero también la televisión o la radio, que ahora se consumen de otra forma. A la carta, sin que nadie nos imponga una programación. Usted tiene el mando, o el ratón en el caso de los medios digitales. Sin embargo, esta transformación no justifica siempre la oferta.

La acción de los medios y de los periodistas se ha tornado cada vez más intrascendente. Pero no culpemos al espectador, oyente o lector que da por válidos titulares estridentes o medios de dudosa reputación. Sin embargo el periodismo no ha muerto, aunque adopte cada vez más formas irreconocibles. Solo hay que volver a los orígenes, aunque cambien los canales. Porque aún seguimos teniendo una responsabilidad social. Trascendental en tiempos de ruido.