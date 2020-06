No todo puede ser ideología

Borregos, gilipollas, ignorantes, niñatos... Estos fueron los insultos más suaves que en Twitter dedicaron días atrás decenas de exaltados a los concursantes de Operación Triunfo (por cierto, unos críos, muy jovencitos), por su gesto, al acabar la canción grupal del último programa, de recordar la muerte del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de uno o varios agentes de policía. Se arrodillaron. Solo eso. Pude verlo en directo y lo interpreté como un gesto humano. De solidaridad. Simplemente. La lista de tuits era larga y cada uno parecía jugar a decirla más gorda, a escupir más odio. Ya no los encuentro. Puede que Twitter los eliminara. A mi juicio, eran querellables.

Pero ¿por qué? ¿Qué lleva a tanta gente a vomitar mala baba, guerracivilismo y amargura por un pequeño homenaje? ¿De verdad la sociedad está tan enferma? ¿Dónde está el problema? Se puede compartir o no la conveniencia de ese gesto, pero ¿la discrepancia ha de pasar por esos ataques tan virulentos? Les molesta a lo mejor que se ha puesto el foco en ese suceso. ¿Y por qué no ponerlo? ¿Acaso está bien que varios policías acaben matando a un ciudadano que ya estaba reducido en el suelo, bloqueado, interceptado y atrapado? ¿Cómo puede haber discusión en eso?

No todo es ideología. No lo mataron fruto de un tiroteo o de un forcejeo. Murió asfixiado cuando ya no representaba un peligro. No solo saca a flote el racismo que sigue enraizado en buena parte de la sociedad norteamericana, sino también un serio problema de abuso policial. Esa es para mí la aberración de este caso, que profesionales que han de velar por la seguridad y la protección de la sociedad muten en verdugos y quiten la vida a un ciudadano que no suponía un peligro. Y por eso han de ser duramente castigados. Son garbanzos podridos entre miles de agentes que sí hacen bien su trabajo.

He leído comentarios en redes sociales de gente que tengo por sensata esgrimiendo estadísticas de actos violentos cometidos por ciudadanos negros. ¿Con qué intención? ¿Y en qué cambia la cosa? ¿Debía pagar George Floyd por los delitos de sus convecinos? ¿O por todos los policías muertos a manos de negros en EE UU? Si es verdad que copan las cifras de delincuencia, estaría bueno preguntarse por qué. Quizás demos con la raíz del drama. Pero no lo ideologicemos. Esa muerte ha de ser condenada por todos. Sin medias tintas.