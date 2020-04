El título de este artículo, ya quisiera, no es por el estribillo de la hermosa canción de amor de Coque Malla, No puedo vivir sin ti. Aunque en estos tiempos de ausencias y lejanías bien viene entonarla y recordarla, que la música, la cultura toda, alivia el espíritu ante tanta desazón.

No, el título es a propósito de algo mucho más prosaico, la constatación de que en el estado de situación en que nos encontramos volvemos a comprobar que no hay manera de que los políticos nuestros aprendan. Y eso que de esta hecatombe sanitaria y económica no habrá, no hay, más remedio que sacar muchas lecciones. Por lo pronto la incertidumbre planea sobre todo y sobre todos, pero la coincidencia general es que mucho se ha hecho mal y nada será igual a partir de la pandemia; nada, menos ellos, los políticos, que hasta ahora siguen comportándose, tras unos primeros titubeos, como siempre: buscando rédito para sus intereses partidistas.